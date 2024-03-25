Audi прекращает производство легендарного спортивного автомобиля: что случилось

Эра Audi R8 прошла

Audi R8 – это среднемоторный спортивный автомобиль премиум-класса, роскошный вариант для настоящих ценителей скорости. Он дебютировал в 2006 году и стал быстро культовой моделью.

Однако продавалась она очень плохо. Поэтому в Audi решили больше не производить этот автомобиль. Об этом пишет Motor1.

Почему в Audi приняли такое решение

Audi R8, культовый суперкар от Audi, больше не будет производиться, а последняя модель сошла с конвейера в ноябре 2023 года. Последним R8 стало купе Vegas Yellow в версии Performance Quattro Edition с пакетом экстерьера из углеродного волокна и 20-дюймовыми колесами.

Несмотря на увеличение продаж на 49% в прошлом году (1591 единиц), R8 на протяжении всей своей истории была медленно продаваемой моделью. Причина – слишком высокая цена. Спрос на R8 достиг пика в 2008 году, когда Audi продала 5016 единиц по всему миру.

С прекращением выпуска Audi R8 судьба двигателя V10 Volkswagen Group решена, поскольку Lamborghini также постепенно откажется от Huracan, "родственника" R8.

Lamborghini намерена представить преемника Huracan с подключаемой к электросети гибридной установкой с V8 и двойным турбонаддувом. В то же время, Audi не планирует выпускать прямого преемника R8 и намекает на потенциальную полностью электрическую замену в будущем. Отказ от двигателя V10 объясняется высокой стоимостью модели R8 и более строгими нормами выбросов.

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