Рус

Легендарний Гелік став гібридом: Mercedes-Benz представила оновлений позашляховик

Автор
Ірина Мазуренко Ірина Мазуренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Легендарний Mercedes-Benz G-класу вийшов у новій версії
Легендарний Mercedes-Benz G-класу вийшов у новій версії. Фото carscoops

Позашляховик став ще потужнішим

На ринок виходить перший гібридний "Гелік" — Mercedes-Benz G550. Цей автомобіль стане головним конкурентом для таких авто як Land Rover Defender, Lexus LX600h та Rivian R1S.

Він оснащений 3,0-літровим рядним шестициліндровим двигуном з турбонаддувом, який є гібридним. Є електричний двигун, разом з яким силова установка надає автомобілю 413 кінських сил. Про це пише видання Cars.

Автомобіль збереже свої позашляхові можливості завдяки повному приводу, механічному блокуванню диференціала та іншим функціям.

Mercedes-Benz G550

Щодо технологічних інновацій, то цікавою є функція Off-Road Cockpit в інформаційно-розважальній системі MBUX. Вона відображає положення автомобіля на дорозі чи бездоріжжі, включно з кутом нахилу тощо. Також вона може похвалитися голосовим керуванням і навігацією доповненої реальності.

Mercedes-Benz G550

Такі функції безпеки, як адаптивний круїз-контроль і моніторинг сліпих зон є частиною стандартного пакета допомоги водієві. Також у стандартну комплектацію входять система попередження про лобове зіткнення, екстрене гальмування, 360-градусна камера, автоматичне паркування.

Відмінності у дизайні

Щодо екстер’єру авто, то бачимо нові передній та задні бампери, а також оновлену решітку радіатора. Оздоблення передньої стійки стало іншим, додали нові ізоляційні матеріали. Про ціну поки не повідомляють.

Mercedes-Benz G550 Гелендваген

Раніше "Телеграф" писав, що Audi припинила виробництво свого легендарного автомобіля. Він дебютував у 2006 році і швидко став культовою моделлю.

Теги:
#Транспорт #Авто #Mercedes-Benz #Авто новини #Новини авто #Гелендваген