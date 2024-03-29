Подорожал бензин и не только: цены на топливо в Киеве

Самый дешевый бензин стоит 51 гривну за литр

В Украине продолжает дорожать горючее. По словам экспертов, цены будут лезть вверх и дальше. Это связано с ростом спроса.

"Телеграф" рассмотрел актуальные цены на 29 марта, которые предлагают киевские АЗС.

На данный момент на БРСМ-Нефть самые дешевые виды топлива:

ГАЗ — 26,99 грн

ДТ — 50,99 грн

А-95 — 50,99 грн

На UPG:

ГАЗ — 27,90 грн

ДТ — 53,30 грн

А-95 — 53,90 грн

А-95+ — 55,90 грн

А-100 — 59,90 грн

На WOG и ОККО цены вот такие:

ДТ — 57,49 грн

А-95 — 57,49 грн

A-95+ — 59,49 грн

ГАЗ — 29,99 грн

А-100 на WOG — 63,99 грн

Табло KLO показывает следующие цифры:

ГАЗ — 28,99 грн

ДТ — 56,39 грн

А-95 — 56,79 грн

A-95+ — 58,79 грн

А-100 — 62,29 грн

На Shell :

ГАЗ — 28,79 грн

ДТ — 56,49 грн

А-95 — 56,49 грн

A-95+ — 59,49 грн

А-100 — 65,99 грн

Самое дорогое топливо предлагает SOCAR :

ГАЗ — 28,49 грн

ДТ — 58,99 грн

А-95 — 58,99 грн

A-95+ — 59,99 грн

А-100 — 68,99 грн

Цены на киевских АЗС за последние дни поднялись.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине выросли цены на автогаз. В конце марта крупные топливные сети – ОККО и WOG – увеличили стоимость газа.