Подорожал бензин и не только: цены на топливо в Киеве
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Самый дешевый бензин стоит 51 гривну за литр
В Украине продолжает дорожать горючее. По словам экспертов, цены будут лезть вверх и дальше. Это связано с ростом спроса.
"Телеграф" рассмотрел актуальные цены на 29 марта, которые предлагают киевские АЗС.
На данный момент на БРСМ-Нефть самые дешевые виды топлива:
ГАЗ — 26,99 грн
ДТ — 50,99 грн
А-95 — 50,99 грн
На UPG:
ГАЗ — 27,90 грн
ДТ — 53,30 грн
А-95 — 53,90 грн
А-95+ — 55,90 грн
А-100 — 59,90 грн
На WOG и ОККО цены вот такие:
ДТ — 57,49 грн
А-95 — 57,49 грн
A-95+ — 59,49 грн
ГАЗ — 29,99 грн
А-100 на WOG — 63,99 грн
Табло KLO показывает следующие цифры:
ГАЗ — 28,99 грн
ДТ — 56,39 грн
А-95 — 56,79 грн
A-95+ — 58,79 грн
А-100 — 62,29 грн
На Shell :
ГАЗ — 28,79 грн
ДТ — 56,49 грн
А-95 — 56,49 грн
A-95+ — 59,49 грн
А-100 — 65,99 грн
Самое дорогое топливо предлагает SOCAR :
ГАЗ — 28,49 грн
ДТ — 58,99 грн
А-95 — 58,99 грн
A-95+ — 59,99 грн
А-100 — 68,99 грн
Цены на киевских АЗС за последние дни поднялись.
Ранее "Телеграф" писал, что в Украине выросли цены на автогаз. В конце марта крупные топливные сети – ОККО и WOG – увеличили стоимость газа.