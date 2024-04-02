С технологией предотвращению неприятного запаха: KIA обновила флагманский седан (фото)

Автомобиль доступен с двумя видами двигателей

Южнокорейская компания KIA решила освежить флагманский седан K9 для 2025 модельного года. Так, этот автомобиль немного изменился впереди и ему добавили определенные технологические инновации.

Об этом сообщает Motor1. Отметим, что эта модель вышла на рынок в 2018 году, а в 2021 году она получила первый рестайлинг. И вот, через два года, KIA K9 снова обновилась.

Как обновилась KIA K9

В этот раз ограничились переработанной решеткой радиатора с горизонтальными ламелями вместо прежних V-образных элементов. Кроме того, K9 2025 года получит 19-дюймовые колеса нового дизайна и новый цвет кузова Pebble Grey.

KIA K9 2025 модельного года

KIA K9 2025 модельного года

Что касается салона, то здесь представлены новые цвета интерьера Martian Brown и Misty Gray. Сидение переднего пассажира оборудовано функцией массажа. Также спереди и сзади появились порты USB-C. Появилась и новая функция – After Blow. Новая технология автоматически устраняет конденсат в системе кондиционирования воздуха, предотвращая появление неприятных запахов и плесени.

After Blow активируется в течение 10 минут после того, как двигатель выключен в течение получаса. Она будет задействована только при достаточном заряде аккумулятора. Кроме того, функция остается выключенной, когда наружная температура низкая, а также если система кондиционирования не использовалась в течение длительного времени.

Салон KIA K9 2025 модельного года

KIA K9 представлена в заднеприводной и полноприводной версиях. Двигатели: 3,3-литровый V6 с турбонаддувом и 3,8-литровый "атмосферник" V6. Цены на обновленный KIA K9 начинаются от 43 800 долларов и достигают 64 200 долларов за топовые комплектации.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что самый известный семейный автомобиль KIA стал гибридом. Кроме того, он станет еще более технологично продвинутым.