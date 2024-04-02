Із технологією запобігання неприємного запаху: KIA оновила флагманський седан (фото)

Автомобіль доступний із двома видами двигунів

Південнокорейська компанія KIA вирішила "освіжити" флагманський седан K9 для 2025 модельного року. Так, цей автомобіль трошки змінився спереду та йому додали певні технологічні інновації.

Про це повідомляє Motor1. Зазначимо, що ця модель вийшла на ринок 2018 року, а 2021-го вона отримала перший рестайлінг. І от, за два роки, KIA K9 знову оновилася.

Як оновилася KIA K9

Цього разу обмежилися переробленою решіткою радіатора з горизонтальними ламелями замість колишніх V-подібних елементів. Крім того, K9 2025 отримає 19-дюймові колеса нового дизайну і новий колір кузова Pebble Grey.

KIA K9 2025 модельного року

KIA K9 2025 модельного року

Щодо салону, то тут запропоновані нові кольори інтер'єру Martian Brown та Misty Gray. Сидіння переднього пасажира обладнане функцією масажу. Також спереду та ззаду з’явилися порти USB-C. З'явилася і нова функція — After Blow. Нова технологія автоматично усуває конденсат у системі кондиціювання повітря, запобігаючи появі неприємних запахів та плісняви.

After Blow активується протягом 10 хвилин після того, як двигун вимкнено протягом півгодини. Вона буде задіяна лише при достатньому заряді акумулятора. Крім того, функція залишається вимкненою, коли зовнішня температура низька, а також якщо система кондиціювання не використовувалася протягом тривалого часу.

Салон KIA K9 2025 модельного року

KIA K9 представлена в задньопривідній та повнопривідній версіях. Двигуни: 3,3-літровий V6 з турбонаддувом та 3,8-літровий "атмосферник" V6. Ціни на оновлений Kia K9 починаються від 43 800 доларів і сягають 64 200 доларів за топові комплектації.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що найвідоміший сімейний автомобіль KIA став гібридом. Окрім того, він стане ще більш технологічно просунутим.