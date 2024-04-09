В Україні продають "Москвич" в ідеальному стані та з мізерним пробігом: ціна може здивувати

Цьому екземпляру майже 30 років

На українському ринку вживаних автомобілів можна завжди знайти цікавий екземпляр. Цього разу ним став "Москвич 2110" 1996 року випуску, який було виставлено на продаж.

Чим особливий цей "Москвич"

Із оголошення, яке опублікував власник цієї машини, можна побачити, що вона проїхали лише 1087 км. Зазначається, що цей "Москвич" можна, окрім продажу, також обміняти. Окрім того, цей автомобіль розмитнений.

Щодо технічного стану авто, то є сервісна книжка, на ходу, не фарбована та не бита і зберігається в гаражі. За все своє життя ця машина має лише одного власника. Привід у цього авто передній, а виконана вона в білому кольорі. Щодо салону, то він ідеально чистий та, відповідно, зберігся в досить пристойному стані.

Москвич 2110

Салон Москвич 2110

Утім, щодо ціни, то вона може неабияк здивувати. Так, за цей "Москвич" просять 6 200 доларів. Автор оголошення зазначає, що ціна договірна.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Україні виставили на продаж 32-річний Buick у гарному стані. Цей екземпляр було випущено 1992 року у модифікації "Limited".