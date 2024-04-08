Может стоить до 300 тысяч долларов: культовый 58-летний Shelby Mustang впервые за 15 лет вытащили из гаража (фото)

Этот экземпляр ни разу не реставрировали, однако от этого он и ценен

В гараже был обнаружен культовый пони-кар (в США так называют модели легковых автомобилей со спортивным или стилизованным под спортивный дизайном, прим.). Им является Shelby Mustang GT Hertz 1966 года выпуска.

Об этом сообщает Autoevolution. Одной из главных особенностей является то, что автомобиль простоял в гараже последние 15 лет, но оттуда его было решено вывезти.

Что особенного в Shelby Mustang GT Hertz

Он был вывезен из гаража для демонстрации на выставке, посвященной 60-летию Ford Mustang. Он находится в одной семье с 1967 года и не подвергался реставрации с того момента, как покинул дилерский центр Jim Skinner Ford в Бирмингеме, штат Алабама, в том же году. Несмотря на пыль и множество боевых шрамов, этот Shelby по-прежнему работает и ездит. Если не считать потертую краску и поврежденный капот двигателя, этот Stang – практически капсула времени.

Мало того, что он все еще носит оригинальную черно-золотую ливрею, да еще и интерьер не менялся с тех пор, как автомобиль был новым. Обивка имеет следы износа, но это не беспокоит владельцев. И, конечно же, этот GT350 по-прежнему оснащен 4,7-литровым двигателем V8 с трехступенчатой автоматической коробкой передач.

Шелби Мустанг

Шелби Мустанг

Почему же владелец перестал регулярно ездить на нем? После свадьбы владелица машины превратила Shelby в свой повседневный автомобиль. С годами автомобиль стал привлекать все больше внимания, куда бы она ни уехала, и девушка получила множество предложений о продаже. Она перестала ездить на нем после того, как один мужчина преследовал ее у дома, требуя продать ему машину.

GT350H – большая редкость. Чтобы увеличить продажу Shelby, Ford уговорил компанию Hertz поставить около 1000 автомобилей. В 1966 году Ford построил 2386 GT350.

Добавим, что большинство автомобилей Hertz выходили с завода в черном цвете с золотыми полосами, но некоторые были окрашены в белый цвет с синими полосами. Как и обычные GT350, Hertz Mustangs оснащались 306-сильной версией Ford V8. Все автомобили, кроме первых 85, оснащались автоматической коробкой передач. Сегодня оригинальные Shelby GT350H стоят до 300 тысяч долларов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине выставили на продажу 32-летний Buick в хорошем состоянии. Этот автомобиль выполнен в модификации "Limited".