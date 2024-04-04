Как защитить авто от солнца: эффективные и одновременно необычные лайфхаки

С наступлением тепла эта проблема очень актуальна

Солнечные лучи могут быть враждебны для вашего автомобиля, вызывая выход из строя электроники, выгорание покраски и повышение температуры внутри салона. Однако существуют инновационные и креативные способы оградить ваш автомобиль от негативного воздействия солнца.

"Телеграф" решил собрать действенные и одновременно необычные лайфхаки относительно того, как обезопасить машину от попадания на нее лучей. В общем, существует немало вариантов защиты, поэтому здесь точно есть из чего выбрать.

Как защитить автомобиль от солнца

Солнечные панели-защитники для окон. Эти специальные панели прикрепляются к окнам автомобиля и отражают солнечные лучи, предотвращая перегрев салона и повышение температуры внутри. Также эффективно блокирует солнечное тепло и ультрафиолетовое излучение специальный автомобильный зонтик, который ставится внутри авто на лобовое стекло.

Автомобильные накидки. Они устанавливаются над автомобилем и защищают его от прямых солнечных лучей, предотвращая перегревание и выгорание. Также есть и защитные полимерные покрытия. Их нанесение на кузов автомобиля может оградить его от выгорания и повреждений от ультрафиолета, сохраняя оригинальный вид покраски.

Использование оттенителей для руля и сидений. Эти аксессуары устанавливаются на руль и сидение автомобиля, уменьшая нагрев поверхностей и повышая комфорт.

Есть и традиционные методы. Чехлы на сиденья, которые защищают обивку от выгорания и перегрева. Шторки на окна: блокируют солнечные лучи, понижая температуру в салоне. Также защищает авто от солнечных лучей и воск или спрей, которые наносятся на лакокрасочное покрытие.

К необычным методам можно отнести: алюминиевую фольгу, старую одежду или просто пульверизатор с водой. Фольгой можно застелить приборную панель, чтобы предотвратить ее выгорание. Одеждой можно накрыть сиденье или рулевое колесо. Благодаря пульверизатору смочите полотенце и протрите им кузов, чтобы снизить температуру.

Подводя итог, не оставляйте автомобиль надолго под прямыми солнечными лучами, ищите тень. Также нужно проветривать салон после поездки, чтобы снизить температуру. Кроме того, следите за состоянием аккумулятора, ведь жара может негативно влиять на его работу.

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