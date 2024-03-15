Дверь как у Lamborghini, автопилот и запас хода 1200 км: китайцы сотворили новое автомобильное чудо

Китайцы уже не в первый раз удивляют современными технологиями за доступную цену

Dongfeng eπ 007 – это электрический седан, недавно выпущенный в Китае. Он поставляется в четырех конфигурациях, включая версии EREV и BEV, с ценами от 159 600 до 199 600 юаней (примерно от 22 100 до 27 800 долларов США).

Автомобиль позиционируется как средний или большой седан, размером 4880/1895/1460 мм, колесной базой 2915 мм и коэффициентом лобового сопротивления 0,209 cd. Об этом пишет издание Carnewschina.

Dongfeng eπ 007: дизайн и характеристики

Среди дополнительных функций – двери в форме ножниц, заднее антикрыло с электроприводом и семь вариантов цветов кузова. Что касается освещения, автомобиль может похвастаться хорошо узнаваемыми фарами, состоящими из 104 светодиодных блоков, и задними фонарями из 230 светодиодных блоков. Он также обладает большим панорамным люком для достаточного естественного освещения.

Автомобиль предлагает различные интеллектуальные функции вождения, такие как предупреждение о лобовом столкновении, автоматическое экстренное торможение, распознавание дорожных знаков, адаптивный круиз-контроль, помощь в удержании в полосе движения, мониторинг слепых зон и помощь при изменении полосы движения. Кроме того, доступна система помощи водителю высшего класса с усовершенствованным сенсорным оборудованием и возможностями дистанционной парковки.

Внутри автомобиля кабина оснащена минимальным количеством физических кнопок и имеет 8,8-дюймовую полноценную ЖК-панель приборов и 15,6-дюймовый центральный экран управления. Операционная система автомобиля работает на чипе Qualcomm Snapdragon 8155. Среди других важных функций – аудиосистема премиумкласса с 20 динамиками, освещение с 64 вариантами цветов, беспроводная зарядка телефона и вентиляция/обогрев передних сидений.

Все модели оснащены литий-железо-фосфатными аккумуляторами, обеспечивающими быструю зарядку. Различные модели предлагают разные характеристики:

200Pro (EREV): задний электродвигатель 160 кВт/310 Нм, аккумуляторная батарея емкостью 28,39 кВтч, запас хода 200 км.

530Pro (BEV): 160 кВт/310 Нм задний электродвигатель, аккумуляторная батарея 56,83 кВтч, запас хода 530 км.

620Pro (BEV): задний электродвигатель 200 кВт/320 Нм, аккумуляторная батарея емкостью 70,26 кВт·ч, запас хода 620 км

540AWD Max (BEV): два двигателя 400 кВт/640 Нм, аккумуляторная батарея емкостью 70,26 кВтч, запас хода 540 км.

Базовая модель 200Pro является гибридом – запас хода на чистом электричестве составляет 200 км. Но вместе с полным баком автомобиль может проехать 1200 км.

Ранее Телеграф писал о том, что Volkswagen создала первый электрический универсал. Автомобиль получил полный привод.