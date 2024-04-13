Трюк заимствован у пилотов: для водителей и его пассажиров существует действенный лайфхак для защиты от солнца

К тому же он достаточно бюджетен

Яркие солнечные лучи могут быть не только неприятны во время вождения, но и могут нанести вред вашему здоровью и автомобилю. Впрочем, это угрожает не только водителю, но и его пассажирам.

"Телеграф" рассказывает о действенном лайфхаке, который может защитить от яркого солнца. Сразу отметим, что этот трюк в своей практике используют пилоты.

Как эффективно можно защититься от солнца в авто

Так, одним из таких методов является акриловый лист. Он будет держаться на лобовом стекле благодаря статическому электричеству, обеспечивая надежную защиту от ультрафиолетовых лучей, которые могут проникать через обычное стекло.

Этот материал обладает свойствами, блокирующими до 80% ультрафиолетовых лучей, защищая вас от вредных воздействий солнца, а также уменьшая усталость глаз. Кроме того, акриловый лист помогает снизить нагрев салона автомобиля, держа его прохладным даже в жаркие дни. Это может снизить использование кондиционера и уменьшить потребление топлива.

Наиболее важным преимуществом акрилового листа является его прозрачность. Он не препятствует видимости во время вождения, придавая чистый и ясный осмотр дороги. В общем, установка акрилового листа на лобовое стекло – это эффективный способ защитить себя, пассажиров и сведения в автомобиле от негативных последствий солнечных лучей, обеспечивая приятное и безопасное вождение даже в самые жаркие дни.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как не застрять в весеннем болоте. Водители придумали необычный лайфхак, для которого нужны всего две вещи.