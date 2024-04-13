Трюк запозичений у пілотів: для водіїв та його пасажирів існує дієвий лайфхак для захисту від сонця

До того ж він є досить бюджетним

Яскраві сонячні промені можуть бути не тільки неприємними під час водіння, але й можуть завдати шкоди вашому здоров'ю та автомобілю. Утім, це загроже не тільки водієві, а і його пасажирам.

"Телеграф" розповідає про дієвий лайфхак, який може захистити від яскравого сонця. Одразу заначимо, що цей трюк у своїй практиці використовують пілоти.

Як ефективно можна захиститися від сонця в авто

Так, одним із таких методів є акриловий лист. Він буде триматися на лобовому склі завдяки статичній електриці, забезпечуючи надійний захист від ультрафіолетових променів, які можуть проникати через звичайне скло.

Цей матеріал володіє властивостями, що блокують до 80% ультрафіолетових променів, захищаючи вас від шкідливих впливів сонця, а також зменшуючи втому очей. Крім того, акриловий лист допомагає знизити нагрівання салону автомобіля, тримаючи його прохолодним навіть в спекотні дні. Це може зменшити використання кондиціонера та зменшити споживання пального.

Найбільш важливою перевагою акрилового листа є його прозорість. Він не перешкоджає видимості під час водіння, надаючи чистий і ясний огляд дороги. Загалом, встановлення акрилового листа на лобове скло — це ефективний спосіб захистити себе, пасажирів і відомості в автомобілі від негативних наслідків сонячних променів, забезпечуючи приємне та безпечне водіння навіть у найспекотніші дні.

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