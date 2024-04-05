"Челси" удивил "Ман Юнайтед" в матче-триллере: как сыграл Мудрик (видео)

Дерби английских грандов удалось

В четверг, 4 апреля, состоялся центральный матч 31-го тура чемпионата Англии сезона 2023/24 "Челси" — "Ман Юнайтед". Накануне игрок Синих оказался в эпицентре расистского скандала.

Встреча, проходившая в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж", завершилась со счетом 4:3 в пользу "Челси". Об этом сообщает "Телеграф".

Первый тайм подарил болельщикам "Челси" огненное начало и эмоциональную концовку. К 20-й минуте хозяева вели в счете со счетом 2:0 — отличились Конор Галлахер и Коул Палмер (пенальти). Еще 20 минут и счет стал равным — забивали Алехандро Гарначо и Бруну Фернандеш.

В начале второй половины обе команды взвинтили темп, значительно увеличив количество ударов по воротам друг друга. Это привело к взятию ворот в исполнении Гарначо, оформившего дубль. Хозяева отыгрались в компенсированное время благодаря спорному пенальти, который реализовал Палмер. Еще через минуту Коул принес победу Пенсионарам.

Михаил Мудрик вышел на старте и провел на поле 71 минуту. Украинец поучаствовал во втором взятии ворот — именно после его обостряющего паса лондонцы заработали 11-метровый удар.

Полный видеообзор матча "Челси" — МЮ:

Ранее сообщалось, что "Ман Юнайтед" в матче-триллере прошел "Ливерпуль" в Кубке Англии. Недавно стало известно, что голкипер "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин получил предложение о трансфере от Красных Дьяволов.