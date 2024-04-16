Эти ошибки допускает каждый второй: как правильно пользоваться мойками самообслуживания (видео)

Главное – запомнить несколько нюансов

Несколько лет назад в Украине приобрели популярность мойки самообслуживания. Они обычно дешевле, чем обычные, ведь здесь стоимость зависит от количества времени, которое вы потратили на мойку своего "железного коня".

Но очень часто водители не знают, как правильно использовать эти устройства. В результате получается не очень экономно и не очень качественно. Как правильно мыть машину на мойке самообслуживания, рассказывает автор ютуб канала Ivan Rybka.

Процесс мойки авто на мойке самообслуживания: пошаговая инструкция

Автор ролика рекомендует начать с резиновых ковриков. Часто владельцы авто о них вспоминают в конце, и снова начинают мойку. Так они заляпывают собственное авто, ведь грязь отскакивает от ковриков под давлением. Сразу следует пропылесосить напольное пространство авто.

Далее следует внимательно изучить инструкцию, как пользоваться мойкой. Обычно инструкция написана у купюроприемника. Самая главная клавиша – пауза. Она поможет сэкономить много денег.

Заранее приобретите средство, которое поможет справиться с засохшими насекомыми на капоте, фарах и лобовом стекле. Обработайте им сухой автомобиль, пока вы еще не начали мыть. Ведь обычная мойка, даже под давлением, не справится с таким явлением самостоятельно. Есть также специальное средство для колесных дисков, которое поможет растворить стружку от тормозов и другую грязь.

Обработайте сначала кузов авто водой, ведь на горячей машине пена просто припечется. Обрабатываем авто пеной, двигаясь снизу вверх. Далее нужно подождать, пока она растворит грязь (3-4 минуты). Если машина очень грязная, это можно сделать несколько раз. Далее смываем обычной водой, также двигаясь от колес и вверх. Не рекомендуется подносить автомат под давлением слишком близко к авто – так можно повредить лакокрасочное покрытие.

Далее покройте авто воском – он создает защитную пленку, которая отталкивает влагу и защищает микропоры. Цвет кузова становится более ярким и более глянцевым. Оставьте его на несколько минут. После этого нужно его смыть. Далее необходимо включить режим Осмос и обработать авто.

Последний этап – вытирание. Возьмите тряпку для авто и протрите кузов по периметру. Протрите пороги и дверное пространство. Используйте кондиционер для колес, который поможет им выглядеть красивее и делает контрастной резину. Эта процедура называется чернением колес.

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