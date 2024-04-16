Ці помилки допускає кожен другий: як правильно користуватись мийками самообслуговування (відео)

Головне — запам'ятати кілька нюансів

Кілька років тому в Україні здобули популярність мийки самообслуговування. Вони зазвичай дешевші, ніж звичайні, адже тут вартість залежить від кількості часу, який ви витратили на миття свого "залізного коня".

Але дуже часто водії не знають, як правильно користуватись цими пристроями. У результаті виходить не дуже економно та не дуже якісно. Як правильно мити машину на мийці самообслуговування, розповідає автор ютуб каналу Ivan Rybka.

Процес миття авто на мийці самообслуговування: покрокова інструкція

Автор ролика рекомендує почати з гумових килимків. Часто власники авто про них згадують в кінці, і знову починають мийку. Так вони заляпують власне авто, адже бруд відскакує від килимків під тиском. Одразу варто пропилососити підлоговий простір авто.

Далі варто уважно вивчити інструкцію, як користуватись мийкою. Зазвичай інструкція написана біля купюроприймача. Найголовніша клавіша — пауза. Вона допоможе заощадити багато грошей.

Заздалегідь придбайте засіб, який допоможе впоратись із засохлими комахами на капоті, фарах та лобовому склі. Обробіть ним сухе авто, поки ви ще не почали мити. Адже звичайна мийка, навіть під тиском, не впорається з таким явищем самотужки. Є також спеціальний засіб для колісних дисків, який допоможе розчинити стружку від гальм та інший бруд.

Обробіть спочатку кузов авто водою, адже на гарячій машині піна просто припечеться. Обробляємо авто піною, рухаючись знизу догори. Далі потрібно почекати, поки вона розчинить бруд (3-4 хвилини). Якщо машина дуже брудна, можна це зробити кілька разів. Далі змиваємо звичайною водою, також рухаючись від коліс і до верху. Не рекомендується підносити автомат під тиском надто близько до авто — так можна пошкодити лакофарбове покриття.

Далі покрийте авто воском — він створює захисну плівку, яка відштовхує вологу і захищає мікропори. Колір кузова стає яскравішим та більш глянцевим. Залиште його на кілька хвилин. Після цього потрібно його буде змити. Далі потрібно увімкнути режим "Осмос" та обробити авто.

Останній етап — витирання. Візьміть ганчірку для авто і протріть кузов по периметру. Протріть пороги та дверний простір. Використайте кондиціонер для коліс, який допоможе їм виглядати красивіше та робить гуму контрастнішою. Ця процедура називається чорнінням коліс.

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