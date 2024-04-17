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Ваш штраф за нарушение ПДД может вырасти вдвое: как избежать увеличения суммы наказания

Автор
Ирина Мазуренко Ирина Мазуренко
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Штраф за нарушение ПДД нужно оплачивать вовремя Новость обновлена 17 апреля 2024, 09:54
Штраф за нарушение ПДД нужно оплачивать вовремя. Фото freepik.com

Во время действия военного положения штрафы не отменяли

Вы управляете автомобилем, соблюдая правила дорожного движения? Иногда даже самые осмотрительные водители могут нарушить ПДД и получить штраф. Но знаете ли вы, что есть случаи, когда сумма штрафа может быть удвоена? В этой статье мы рассмотрим, в каких обстоятельствах стоимость штрафа за нарушение ПДД может увеличиться вдвое.

В каких случаях сумма штрафа удваивается

Если вы получили штраф за нарушение ПДД, у гражданина есть 15 дней, чтобы его оплатить. В случае, если водитель оплатит в течение 10 дней, то может получить скидку в размере 50% (но лишь за некоторые виды нарушений).

Но есть случаи, когда сумма штрафа удваивается. Это может угрожать водителям, не уплатившим его в течение 15 дней. После этого дело передадут в исполнительную службу, которая будет пытаться принудительно взыскать штраф.

Сотрудники исполнительной службы могут прибегнуть не только к аресту движимого и недвижимого имущества, но и к аресту банковского счета. Водитель-нарушитель не сможет рассчитываться картой в магазине, у него могут забрать часть зарплаты или пенсии. В редких случаях ему могут запретить выезд за границу.

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