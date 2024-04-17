Ваш штраф за нарушение ПДД может вырасти вдвое: как избежать увеличения суммы наказания

Во время действия военного положения штрафы не отменяли

Вы управляете автомобилем, соблюдая правила дорожного движения? Иногда даже самые осмотрительные водители могут нарушить ПДД и получить штраф. Но знаете ли вы, что есть случаи, когда сумма штрафа может быть удвоена? В этой статье мы рассмотрим, в каких обстоятельствах стоимость штрафа за нарушение ПДД может увеличиться вдвое.

В каких случаях сумма штрафа удваивается

Если вы получили штраф за нарушение ПДД, у гражданина есть 15 дней, чтобы его оплатить. В случае, если водитель оплатит в течение 10 дней, то может получить скидку в размере 50% (но лишь за некоторые виды нарушений).

Но есть случаи, когда сумма штрафа удваивается. Это может угрожать водителям, не уплатившим его в течение 15 дней. После этого дело передадут в исполнительную службу, которая будет пытаться принудительно взыскать штраф.

Сотрудники исполнительной службы могут прибегнуть не только к аресту движимого и недвижимого имущества, но и к аресту банковского счета. Водитель-нарушитель не сможет рассчитываться картой в магазине, у него могут забрать часть зарплаты или пенсии. В редких случаях ему могут запретить выезд за границу.

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