Шашлык, кум мэра и задрот: самые смешные номерные знаки авто, которые ездят по украинским дорогам (фото)

Некоторые автовладельцы проявили всю свою фантазию

С 2017 в Украине разрешено заказывать и устанавливать индивидуальные и именные номерные знаки на авто. Украинцы — настолько креативный народ, что номерами типа "Танюша" или "Серега" не ограничивается.

На улицах разных городов Украины можно встретить настолько странные номера, что, глядя на них, просто катишься от смеха. Публикуем интересные фото из сети Интернет.

Самые смешные номера авто в Украине: фотоподборка

Этот владелец BMW X5, похоже, испытывает превосходное чувство юмора. По всей вероятности, эти номерные знаки сувенирны.

Владелец этого авто точно хотел удивить всех. Он еще и прицепил на фаркоп пакетик с куриными яйцами.

Ну если кум мэра, то точно можно все. Именно так думает владелец этой Toyota.

Когда ничего оригинального не придумаешь, можно просто написать номер. Следующим будет, пожалуй, "Авто" или "Хонда".

Очень оригинальный водитель решил выбрать номера "Хаха". Однако AMG что-то никак не лепится к BMW.

Осквернили такое авто! Лучше было бы назвать "Ракета" или что-нибудь такое.

Этот водитель Seat решил всех распугать? Таких лучше не подрезать, и вообще близко не подъезжать к ним.

Этот роскошный Mercedes рассекает по улицам Одессы. Не зря говорят, что это столица юмора!

Говорят, что авто с такими номерами есть у Даниила Корогородского, сына известного блогера и бизнесмена.

Будьте осторожны, иначе зарплаты вам точно не видеть. "Я главбух, мне и на тротуаре можно парковаться".

Во времена евроблях было актуально. Но так поиздеваться над спортивным купе BMW – просто грех.

Нашли чем кичиться. Это не какое-то Porshce или Rolls-Roys.

Ну, это точно. С этим не поспоришь.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине популярнее становится новый вид гаражей. Это не просто гаражи, а полноценные дома, а в некоторых случаях даже виллы с видом на реку.