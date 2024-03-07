В Украине будут производить номерные знаки на авто нового формата

Среди них будут буквы латинского алфавита

В Украине переформатируют и улучшают работу сервисных центров МВД. В частности, недавно была внедрена возможность изготовления номерных знаков для авто частными компаниями.

Кабинет Министров Украины утвердил четкие нормативные требования к изготовлению и учету номеров автомобилей. Об этом сообщил Богдан Драпятый, заместитель Министра внутренних дел Украины.

Благодаря им предприниматели и частные компании, желающие заниматься изготовлением номерных знаков, должны представить перечень документов, отвечающих требованиям.

В течение 5 дней после подачи сервисный центр должен уведомить о решении по поводу присоединения к Реестру субъектов хозяйствования. Тогда частные фирмы смогут изготовлять индивидуальные номерные знаки по выбору личности. Доступны такие буквенные комбинации, как ОА, ОВ, ОС, ОЭ, ОН, ОИ, ОК, ОМ, UB, UC, AG, AJ, DB, NA.

В МВД надеются, что таким образом процедура присвоения номерных знаков станет более прозрачной, и в нее не будут вмешиваться должностные лица. Сейчас в Реестре еще нет ни одной частной фирмы, потому что нормы были приняты недавно.

Как ранее писал Телеграф, украинцам разрешили сдавать на права без обучения в автошколе. Раньше это было обязательно, однако теперь будущие водители могут готовиться самостоятельно — с помощью онлайн тренажеров, учебников или воспользоваться услугами частного специалиста.