Позаботьтесь о чистоте, потому что можно нарваться на штраф: водителей предупредили о наказании за езду на грязном авто

В Раде вообще предлагают увеличить размер штрафа до 5100 грн.

Не любите ездить на автомойку? Часто водители пренебрегают чистотой собственного авто, особенно в холодное время года. Ну конечно же — скоро машина снова запачкается болотом и противогололедными средствами.

Но даже в очень плохих условиях водитель обязательно должен следить за чистотой некоторых частей своего авто. Речь идет о лобовом стекле (логично, чтобы была видимость) и номерных знаках. Согласно статье 121-3 – "Нарушение требований законодательства об использовании номерных знаков транспортных средств", водитель не имеет права управлять загрязненным автомобилем с загрязненными номерами.

Какой штраф предусмотрен за это

Патрульные имеют право оштрафовать водителя, если номера авто нельзя прочесть с расстояния 20 метров. Протокол можно получить, даже если в номере не читается минимум 1 символ.

Конечно, иногда патрульные ограничиваются предупреждением. Но при первом таком правонарушении может быть наложен штраф в размере 1190 грн. Если в течение года водитель снова попадется на таком же нарушении, то ему "светит" штраф в двойном размере. Также суд может назначить от 30 до 40 часов общественных работ.

Ранее Телеграф писал, что некоторые водители устанавливают зимние и летние шины на разные оси авто. Рассказываем, можно ли так поступать.