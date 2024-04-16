Топ-5 гаражей в Украине, в которых можно жить: есть даже с кухней и сауной

В некоторых есть даже стиральная машинка и сауна

Некоторые автомобилисты настолько увлекаются всем, что связано с автомобилем, что хотят жить в гараже. И, конечно, создают все для этого условия.

Помните фильм "Такси-2", где главный персонаж жил в гараже и держал в холодильнике автомобильные фары? В Украине, как выяснилось, полно таких гаражей, в которых можно не только позволить себе полноценный отдых, но и жить. "Телеграф" нашел несколько таких предложений на рынке и публикует самые интересные.

Гаражи мечты: топ-5 предложений

Одним из интересных предложений является гараж в ГК "Защитник". Это больше летний дом, чем гараж. На территории есть гараж, сверху пристроена комната с диваном, столом, креслом и даже антенной для телевизора. Владелец отмечает, что сбоку лес, недалеко автобусная станция и трамвайная остановка. Продается это помещение за 19 тысяч долларов.

Следующее предложение – это полноценный жилой дом с гаражом. Находится он в кооперативе "Славутич" в Дарницком районе Киева. Здесь есть три этажа, проводимая вода, есть санузел, септик и даже кондиционер.

Третье очень необычное предложение на рынке — в кооперативе "Подснежник". Владелец отмечает, что в гараже есть смотровая яма, а на втором этаже комната отдыха и даже сауна. Стоимость – всего 10 тысяч долларов.

И еще один интересный экземпляр продается в ГК "Теплоэнергоспецстрой" по ул. Ярослава Мудрого. Это двухэтажный жилой гараж, каждый этаж которого имеет по 27 квадратных метров, находится в частной собственности. Имеется централизованное водоснабжение и канализация. Имеется печь, которая обеспечивает обогрев помещения. На 2 этаже – кондиционер. Есть кухня и все, что нужно для проживания.

Продам гараж с видом на Днепр — так назвал свое объявление автор в Черкассах. Расположен гараж на улице Вербовецкого. Кроме собственно, гаража, есть комната отдыха, кухня, бойлер, душ и туалет. Продается гараж за 10 тысяч долларов.

Ранее "Телеграф" писал о самых дорогих гараже в Киеве. Есть предложения даже почти по 100 тысяч долларов.