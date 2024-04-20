Колеса станут как новые: как проходит процедура чернения шин и для чего она нужна

Чернение шин нужно не только для их хорошего вида

Процедура чернения шин, также известная как реставрация или рефрешинг шин, предназначена для восстановления внешнего вида и улучшения свойств шин. Основная цель этой процедуры – обеспечить лучшее сцепление с дорогой, повысить безопасность и продолжительность эксплуатации шин.

Процедуру можно сделать как на специализированных станциях, детейлингах, на СТО. Также можно сделать это самостоятельно и в домашних условиях. Рассказываем все, что необходимо знать о чернении шин.

Процесс чернения обычно охватывает несколько этапов

Шины очищают от грязи, пыли и старого слоя чернил с помощью специальных растворителей и промывочного оборудования. После очистки поверхности шины обрабатывают для подготовки к нанесению нового слоя чернил. Часто для этого используют специальные материалы для создания более ровной поверхности.

Специализированные средства чернения наносят на поверхность шины. Эти средства (стоят они недорого — 50-150 грн) могут содержать компоненты, которые улучшают адгезию шины к дороге, предотвращают выгорание от солнечного света и обеспечивают дополнительную защиту от вредных воздействий.

После нанесения чернил шины остаются для высыхания. Затем их могут полировать для получения блеска и дополнительной защиты.

Чернение шин может значительно улучшить их свойства, обеспечивая лучшее сцепление с дорогой, повышенную безопасность и длительность эксплуатации. Кроме того, это может улучшить внешний вид автомобиля, сделав его более привлекательным.

Ранее Телеграф также рассказывал, как провести процедуру чернения шин в домашних условиях. Если вы не хотите покупать специализированные средства, воспользуйтесь обычным веществом, которое есть у каждого дома.