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Колеса станут как новые: как проходит процедура чернения шин и для чего она нужна

Автор
Ирина Мазуренко Ирина Мазуренко
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Эта процедура сохранит ваши шины
Эта процедура сохранит ваши шины. Фото freepik.com

Чернение шин нужно не только для их хорошего вида

Процедура чернения шин, также известная как реставрация или рефрешинг шин, предназначена для восстановления внешнего вида и улучшения свойств шин. Основная цель этой процедуры – обеспечить лучшее сцепление с дорогой, повысить безопасность и продолжительность эксплуатации шин.

Процедуру можно сделать как на специализированных станциях, детейлингах, на СТО. Также можно сделать это самостоятельно и в домашних условиях. Рассказываем все, что необходимо знать о чернении шин.

Процесс чернения обычно охватывает несколько этапов

Шины очищают от грязи, пыли и старого слоя чернил с помощью специальных растворителей и промывочного оборудования. После очистки поверхности шины обрабатывают для подготовки к нанесению нового слоя чернил. Часто для этого используют специальные материалы для создания более ровной поверхности.

Специализированные средства чернения наносят на поверхность шины. Эти средства (стоят они недорого — 50-150 грн) могут содержать компоненты, которые улучшают адгезию шины к дороге, предотвращают выгорание от солнечного света и обеспечивают дополнительную защиту от вредных воздействий.

После нанесения чернил шины остаются для высыхания. Затем их могут полировать для получения блеска и дополнительной защиты.

Чернение шин может значительно улучшить их свойства, обеспечивая лучшее сцепление с дорогой, повышенную безопасность и длительность эксплуатации. Кроме того, это может улучшить внешний вид автомобиля, сделав его более привлекательным.

Ранее Телеграф также рассказывал, как провести процедуру чернения шин в домашних условиях. Если вы не хотите покупать специализированные средства, воспользуйтесь обычным веществом, которое есть у каждого дома.

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