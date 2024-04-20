Колеса стануть як нові: як відбувається процедура чорніння шин і для чого вона потрібна

Чорніння шин потрібно не лише для їхнього гарного вигляду

Процедура чорніння шин, відома також як реставрація або рефрешінг шин, призначена для відновлення зовнішнього вигляду та покращення властивостей шин. Основна мета цієї процедури — забезпечити краще зчеплення з дорогою, підвищити безпеку та тривалість експлуатації шин.

Процедуру можна зробити як на спеціалізованих станціях, детейлінгу, на СТО. Також можливо зробити це самотужки і в домашніх умовах. Розповідаємо усе, що потрібно знати про чорніння шин.

Процес чорніння зазвичай охоплює декілька етапів

Шини очищають від бруду, пилу та старого шару чорнила за допомогою спеціальних розчинників та обладнання для промивання. Після очищення поверхні шини обробляють для підготовки до нанесення нового шару чорнила. Часто для цього використовують спеціальні матеріали для створення рівнішої поверхні.

Спеціалізовані засоби чорніння наносять на поверхню шини. Ці засоби (коштують вони недорого — 50-150 грн) можуть містити компоненти, які покращують адгезію шини до дороги, запобігають вигоранню від сонячного світла та забезпечують додатковий захист від шкідливих впливів.

Після нанесення чорнила шини залишаються для висихання. Потім їх можуть полірувати для отримання блиску та додаткового захисту.

Чорніння шин може значно покращити їхні властивості, забезпечуючи краще зчеплення з дорогою, підвищену безпеку та тривалість експлуатації. Крім того, це може покращити зовнішній вигляд автомобіля, зробивши його більш привабливим.

Раніше "Телеграф" також розповідав, як провести процедуру чорніння шин в домашніх умовах. Якщо ви не бажаєте купувати спеціалізовані засоби, скористайтесь звичайною речовиною, яка є у кожного вдома.