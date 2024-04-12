Это нужно исправлять немедленно: о чем свидетельствует неравномерное стирание протектора шин

Чаще всего это указывает на определенные проблемы с авто

Шины стираются по разным причинам, но основная из них – трение и термический износ, возникающие вследствие длительного использования и контакта с дорожным покрытием. Впрочем, иногда бывает, что они изнашиваются неодинаково. Разбираемся, о чем это свидетельствует и что нужно исправлять немедленно.

Шины могут износиться неравномерно в зависимости от условий использования, техники вождения и состояния автомобиля. Это может привести к неравномерному износу протектора или даже к повреждению боков шины.

Типы износа шин и на что они указывают

Центральный износ шин возникает, когда у них высокое давление. В таком случае крепкость снижается на 10%. Необходимо сбалансировать давление в шинах и проверить, совпадают ли размеры шин и дисков.

Чрезмерное стирание с краев означает, что в шинах наоборот давление слишком низкое. Это также приводит к чрезмерному расходу топлива и увеличению тормозного пути.

Пятнистый износ возникает, когда водитель слишком увлекается резким ускорением или торможением, часто дрифтует. Также эту проблему вызывает длинный простой авто и проблемы с подвеской. В этом случае нужно немедленно ехать на СТО.

Стирание снаружи или изнутри возникает, если процедура развала-схождения давно не производилась или была проведена неправильно. В этом случае поможет только замена шин и повторение процедуры.

Стирание по диагонали также может возникать из-за проблем с развалом-схождением или чрезмерной нагрузкой на авто. Впрочем, это чаще происходит на переднеприводных авто и только с задними колесами. В таком случае нужно заменить шины и пройти техосмотр.

Ранее "Телеграф" писал, нужно ли мыть шины перед сезонным хранением. Удаление грязи, пыли и других загрязнений может предотвратить их выцветание или повреждение во время длительного пребывания в гараже.