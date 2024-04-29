В мире только одна "Эмка" такого цвета: автоблогер показал уникальную BMW в цвете Lila Metallic (фото)

Очень редкое авто

На одной из выставок показали настоящую редкость – уникальный экземпляр BMW M5 E34. Этот автомобиль, выпущенный в легендарном фиолетовом цвете Lila Metallic, привлек внимание любителей автотехники. Раритетность модели подчеркивается не только ее уникальной окраской, но и количеством произведенных единиц.

По словам известного автоблогера Roma Urraco, таких автомобилей в мире совсем мало. Он отметил, что только одна "Эмка" в этом цветовом исполнении может порадовать глаз любителей автоартефактов. Это становится подтверждением уникальности и эксклюзивности представленного автомобиля.

Дополнительным интересом является тот факт, что владелец этой BMW M5 владеет им уже более двадцати лет. Приобретя ее за 12 тысяч евро в начале 2000-х, он сейчас может рассчитывать на значительно более высокую сумму, отражающую не только рыночную цену, но и историческую ценность и уникальность этого автомобиля. По предварительным оценкам – около 100 тысяч евро.

Что известно о BMW M5 в кузове E34

BMW M5 в кузове E34 – это легендарный автомобиль, который производился немецким производителем в 1989-1995 годах. Эта модель известна своим спортивным характером, отличной динамикой и высокой скоростью.

Сердцем BMW M5 E34 выступает двигатель объемом 3.8 литра, который обеспечивает мощность и захватывающие динамику. Он оснащен технологиями, передовыми для своего времени, и обеспечивает эффективную работу в различных условиях.

Этот автомобиль считается раритетом, особенно в версии с 3.8-литровым двигателем. Произведено только 3910 единиц таких машин, что делает их особенно ценными для коллекционеров и ценителей классических автомобилей. BMW M5 E34 известна не только своей мощностью, но и комфортом, качеством конструкции и эксклюзивным дизайном.

Ранее "Телеграф" писал, что культовый 58-летний Shelby Mustang впервые за 15 лет вытащили из гаража. Сейчас он может стоить около 300 тысяч долларов.