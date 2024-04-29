У світі лише одна "Емка" такого кольору: автоблогер показав унікальну BMW у кольорі Lila Metallic (фото)

Дуже рідкісне авто

На одній з виставок показали справжню рідкість — унікальний екземпляр BMW M5 E34. Цей автомобіль, випущений у легендарному фіолетовому кольорі Lila Metallic, привернув увагу всіх поціновувачів автотехніки. Раритетність моделі підкреслюється не лише її унікальним забарвленням, а й кількістю вироблених одиниць.

За словами відомого автоблогера Roma Urraco, таких автомобілів у світі зовсім мало. Він зазначив, що лише одна "Емка" у цьому колірному виконанні може порадувати око поціновувачів автоартефактів. Це стає підтвердженням унікальності та ексклюзивності представленого автомобіля.

Додатковою цікавинкою є той факт, що власник цієї BMW M5 володіє нею вже понад двадцять років. Придбавши її за 12 тисяч євро на початку 2000-х, він зараз може розраховувати на значно вищу суму, яка відображає не тільки ринкову ціну, а й історичну цінність та унікальність цього автомобіля. За попередніми оцінками — близько 100 тисяч євро.

Що відомо про BMW M5 в кузові E34

BMW M5 в кузові E34 — це легендарний автомобіль, який вироблявся німецьким виробником у 1989-1995 роках. Ця модель відома своїм спортивним характером, відмінною динамікою та високою швидкістю.

Серцем BMW M5 E34 виступає двигун об'ємом 3.8 літри, який забезпечує потужність та динаміку, що захоплюють. Він оснащений технологіями, що були передовими для свого часу, та забезпечує ефективну роботу в різних умовах.

Цей автомобіль вважається раритетом, особливо в версії з 3.8-літровим двигуном. Вироблено лише 3910 одиниць таких машин, що робить їх особливо цінними для колекціонерів та поціновувачів класичних автомобілів. BMW M5 E34 відома не лише своєю потужністю, але й комфортом, якістю конструкції та ексклюзивним дизайном.

Раніше "Телеграф" писав, що культовий 58-річний Shelby Mustang вперше за 15 років витягли з гаража. Зараз він може коштувати близько 300 тисяч доларів.