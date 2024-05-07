Когда шинам пора на пенсию: может ли резина стареть и как это исправить

Важно правильно их хранить, чтобы продлить срок службы

Шины автомобиля – это его контакт с дорогой, и безопасность на дороге напрямую зависит от их состояния. Многие владельцы автомобилей не обращают внимания на то, что шины также имеют срок годности.

Шины стареют из-за различных факторов, таких как воздействие ультрафиолетового излучения, температурные изменения, абразивное воздействие дорожного покрытия и резкое торможение. От этого они могут терять свою гибкость и стойкость к проколам. Важно помнить, что шины тоже стареют даже тогда, когда ты не используешь автомобиль.

Да, шины имеют срок годности, который, как правило, указан на боковине. Обычно он составляет около 5-7 лет с даты производства. После этого срока шины могут терять свои свойства, даже если они выглядят совершенно новыми.

Как нельзя хранить шины, чтобы они не теряли свои свойства

Шины, как и многие другие продукты, требуют особых условий хранения, чтобы сохранить свои свойства и продолжительность службы. Одной из распространенных ошибок в их хранении является прямое влияние солнечных лучей. Ультрафиолетовое излучение может привести к высыханию и трещинам в резине, что значительно уменьшает их прочность и безопасность на дороге.

Также важно избегать хранения шин в помещениях с избыточной влажностью или в контакте с химическими веществами, такими как масла или растворители. Эти условия могут вызвать порчу резины и привести к быстрому старению шин.

Кроме того, шины должны храниться в соответствии с рекомендациями производителя по температуре и вентиляции. К примеру, хранение резины в помещении с недостаточной вентиляцией может привести к образованию плесени или грибка на резине, что также может повредить их структуру. Кроме того, минусовая температура также вредит им, особенно летним.

Следовательно, чтобы сохранить шины в отличном состоянии, важно оберегать их от прямых солнечных лучей, влаги и контакта с агрессивными химическими веществами, а также обеспечить правильные условия температуры и вентиляции.

Ранее Телеграф писал, что некоторые шины могут сэкономить до 20% горючего. Они имеют низкое сопротивление качению.