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Почему нельзя хранить шины на дисках друг на друга: никогда не повторяйте эту ошибку

Автор
Ирина Мазуренко Ирина Мазуренко
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Правильное хранение шин важно
Правильное хранение шин важно. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Нельзя бросать колеса где-нибудь в углу в гараже

Смена сезонов обычно сопровождается переобувкой авто. Но заменить резину с зимней на летнюю или наоборот — это всего полдела. Стоит знать, как правильно ее хранить, ведь за полгода или меньше на авто нужно будет снова установить предыдущие шины.

Через 6 месяцев шины могут испортиться. Происходит это при неправильном хранении — в очень влажных или слишком жарких условиях, на солнце, морозе, а также если колеса с дисками положить вертикально один на один. Почему же так опасно, рассказываем.

Никогда не кладите шины с дисками друг на друга

Этому есть несколько причин. Под давлением верхних шин нижние деформируются, теряют форму, что может привести к неравномерному износу, ухудшению управляемости и устойчивости автомобиля на дороге. Вес верхних шин может привести к повреждению каркаса, что делает нижнюю шину непригодной для использования.

Места контакта шин с дисками подвержены коррозии, что может привести к повреждению покрытия и усложнению монтажа в будущем.

Как правильно хранить шины?

Горизонтально – это лучший способ, ведь так нагрузка на шины распределяется равномерно. Лучше расположить их на стойках или полках. Это позволяет свободному циркулированию воздуха и предотвращает появление плесени или грибка.

Помните, что правильное хранение шин – это залог долговечности и безопасности на дороге. Не повторяйте распространенные ошибки, ведь экономия на правильном хранении может привести к значительным затратам на замену шин.

Ранее "Телеграф" также сообщал об удивительных цветных полосах на шинах автомобиля. На самом деле, они выполняют важные функции.

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