Обмануть не удастся: что такое "наварные" шины или "наварки" и как отличить их от оригинала

Сегодня наваривают шины любых типоразмеров

Наваренные шины, или, как их чаще называют, "наварки", стали популярным выбором для тех, кто не хочет тратить многое на покупку новых шин для своего авто. Однако перед тем как сделать выбор, следует понять преимущества и недостатки этого варианта.

Ведь зачастую недобросовестные продавцы продают наварки под видом новых шин. На самом деле качественные наварки не являются плохим выбором, однако стоят они гораздо дешевле новых.

Преимущества наварных шин

Одним из главных преимуществ является их стоимость. По сравнению с новыми шинами, наваренные могут стоить гораздо меньше. Чаще восстанавливают шины премиум-класса, ведь они значительно долговечнее. А восстановление протектора делает их похожими на новые с виду, и более эффективными.

Недостатки наварных шин

Однако следует помнить о том, что наваренные шины могут иметь свои недостатки. Одним из наиболее важных является сокращенный срок службы по сравнению с новыми шинами.

Они могут быстрее изнашиваться и требовать замены раньше ожидаемого. Кроме того, качество наварного протектора не всегда "на высоте". Однако иногда шины наваривают настолько хорошо, что сложно отличить оригинал от восстановленного.

Как распознать качество

При покупке наварных шин следует обратить внимание на некоторые ключевые моменты. Один из самых простых способов – проверить глубину протектора и его равномерность. Также следует осмотреть сами навары – они должны быть ровными и хорошо закрепленными. Кроме того, всегда проверяйте сертификаты качества, чтобы быть уверенными в долговечности и безопасности выбранного варианта.

Ранее Телеграф писал, что некоторые шины могут сэкономить до 20 процентов топлива. Они имеют пониженное сопротивление качению.