Владелец СТО назвал 3 модели авто, ходовая которых "съест" всю вашу зарплату

Все они "американцы"

Есть автомобили, по факту считающиеся бюджетными, но на самом деле они дорогие по ходовой. Все они – "американцы".

Владелец СТО в Киеве рассказал, ходовая часть каких моделей может фактически "съесть" всю вашу зарплату. Соответствующее видео опубликовано на странице g17_service.

Форд Fusion

При небольших пробегах в этом авто возникают посторонние шумы, заставляющие заменять некоторые элементы подвески. Обычно это рычаги и тяги. А еще Ford Fusion очень дорог в обслуживании.

Nissan Altima

Американский вариант Nissan Altima имеет те же проблемы, что и Ford Fusion. Он считается бюджетным вариантом на рынке, но по ходовой дорогим.

Skoda Superb

Автор видео отмечает, что перед этим авто от Audi, а сзади установлена балка. Это он подразумевает, что стоимость ходовой просто безумная – чтобы изменить все рычаги, нужно примерно 10 тысяч.

Как узнать, что нужно ремонтировать ходовую?

Есть несколько признаков, которые могут свидетельствовать о том, что нужно ремонтировать ходовую машину. В частности, это вибрации, неодинаковый износ шин, посторонние звуки и другие.

Если вы чувствуете вибрации в руле или сиденье во время движения, это может быть знаком проблем с ходовой частью. Неравномерный или быстрый износ шин может свидетельствовать о проблемах с развалом или схождением колес. Некоторые громкие звуки, которые слышны из-под автомобиля, особенно во время движения или поворотов, могут быть связаны с проблемами в ходовой части. на проблемы с ходовой.

Ранее Телеграф также рассказывал, что в апреле Volvo продала рекордное количество электрокаров. Одна из моделей побила все рекорды.