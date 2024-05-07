Укр

Владелец СТО назвал 3 модели авто, ходовая которых "съест" всю вашу зарплату

Автор
Ирина Мазуренко Ирина Мазуренко
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Эти авто разорят вас
Эти авто разорят вас. Фото Сгенерировано ИИ (Телеграф)

Все они "американцы"

Есть автомобили, по факту считающиеся бюджетными, но на самом деле они дорогие по ходовой. Все они – "американцы".

Владелец СТО в Киеве рассказал, ходовая часть каких моделей может фактически "съесть" всю вашу зарплату. Соответствующее видео опубликовано на странице g17_service.

Форд Fusion

Форд Fusion

При небольших пробегах в этом авто возникают посторонние шумы, заставляющие заменять некоторые элементы подвески. Обычно это рычаги и тяги. А еще Ford Fusion очень дорог в обслуживании.

Nissan Altima

Nissan Altima

Американский вариант Nissan Altima имеет те же проблемы, что и Ford Fusion. Он считается бюджетным вариантом на рынке, но по ходовой дорогим.

Skoda Superb

Skoda Superb

Автор видео отмечает, что перед этим авто от Audi, а сзади установлена балка. Это он подразумевает, что стоимость ходовой просто безумная – чтобы изменить все рычаги, нужно примерно 10 тысяч.

Как узнать, что нужно ремонтировать ходовую?

Есть несколько признаков, которые могут свидетельствовать о том, что нужно ремонтировать ходовую машину. В частности, это вибрации, неодинаковый износ шин, посторонние звуки и другие.

Если вы чувствуете вибрации в руле или сиденье во время движения, это может быть знаком проблем с ходовой частью. Неравномерный или быстрый износ шин может свидетельствовать о проблемах с развалом или схождением колес. Некоторые громкие звуки, которые слышны из-под автомобиля, особенно во время движения или поворотов, могут быть связаны с проблемами в ходовой части. на проблемы с ходовой.

Ранее Телеграф также рассказывал, что в апреле Volvo продала рекордное количество электрокаров. Одна из моделей побила все рекорды.

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