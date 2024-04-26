С 1 мая отменяют один из самых распространенных штрафов за нарушение ПДД: не будут наказывать до октября

Отмена этого требования еще и поможет экономить топливо

Особенно неприятно получать штраф за мелкие нарушения ПДД. Такие, о которых немногие знают и обычно не соблюдают. Но, к счастью, один из них скоро будет отменен.

С 1 мая в Украине произойдет изменение в системе штрафов за нарушение Правил дорожного движения. Все участники дорожного движения должны помнить, что одно из самых распространенных нарушений — не включенный ближний свет фар вне населенных пунктов, с 1 мая по октябрь этого года не будет наказываться. Это требование прописано в Правилах дорожного движения.

Что говорят ПДД по этому поводу

Пункт 9.8 Правил дорожного движения, предусматривавший штраф за отсутствие ближнего света вне населенных пунктов, считался одним из наиболее распространенных штрафов. Однако в теплое время года он временно отменяется. Кстати, в Польше и ряде европейских стран такое требование действует круглогодично.

Экономия топлива

Включенные фары способствуют увеличению расхода горючего. Поэтому в период с 1 мая по 1 октября украинские водители могут несколько сэкономить на топливе. Хотя воздействие может быть достаточно небольшим, фары используют электрическую энергию автомобиля. Это может немного увеличить расход топлива из-за дополнительной нагрузки на генератор, обеспечивающий электроснабжение. Однако в целом влияние этого фактора на общий расход топлива может оказаться небольшим по сравнению с другими факторами, такими как стиль вождения, состояние дороги и техническое состояние автомобиля.

Ранее Телеграф писал о том, что некоторые звуки в автомобиле сами указывают на неисправности. Следует запомнить их, чтобы сразу знать, что нужно ремонтировать.