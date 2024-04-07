На это есть несколько причин: почему весной нужно заменять масло в двигателе

Это напрямую влияет на эксплуатацию автомобиля

Смена моторного масла для авто весной – это не только профилактическая мера, но и ключ к обеспечению эффективности и продолжительности работы двигателя вашего автомобиля в период изменения условий.

"Телеграф" рассказывает, почему стоит заменять масло в двигателе. Отметим, что со временем оно теряет свои свойства, загрязняется и становится непригодным для дальнейшего использования, поэтому о его замене следует позаботиться заранее.

Почему стоит менять моторное масло весной

Весенний период характеризуется увеличением температуры окружающей среды после зимы. Это может повлиять на свойства масла, в частности, его вязкость. Уменьшение вязкости масла при повышении температуры позволяет улучшить его текучесть и легче распределять его по всем частям двигателя. Это способствует уменьшению трения и износу, что является ключевым фактором в продолжительности работы двигателя.

Если ваш автомобиль проезжает менее 10 000 километров в год, рекомендуется менять масло весной. Это связано с тем, что зимой масло подвергается перепадам температур, а также недостаточному прогреву двигателя из-за коротких поездок и повышенных нагрузок во время холодных стартов.

Кроме того, осуществлять замену масла весной следует из-за попадания зимой элементов износа двигателя: грязи, песка, металлической стружки и т.д. Также зимой в масло может попадать вода: конденсат, образующийся вследствие перепадов температур.

Итак, правильный выбор моторной смазки во время весеннего обслуживания может способствовать продлению срока службы двигателя, уменьшению затрат на ремонт и увеличению эффективности автомобиля в целом. Также весенняя замена масла поможет вашему двигателю легче пережить летнюю жару.

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