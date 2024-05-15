Горючее не исчезнет: эксперт объяснил, почему коллапса на украинском рынке не будет

Даже если горючее не будут возить автотранспортом, рынок не почувствует существенного дефицита

В последний месяц в Украине не стихают разговоры о приближении транспортного и топливного коллапса. Всему виной Закон о мобилизации, который вступит в силу уже 18 мая.

Согласно новым требованиям, для того чтобы водители бензовозов могли выехать из Украины, им необходимо иметь специальный QR-код. А получить его можно только пройдя ВЛК и обновив данные в ТЦК. То есть теперь без обновленных данных перевозчики не смогут высылать водителей за границу, что ставит под угрозу всю отрасль. В настоящее время уже наблюдается отказ некоторых компаний отправлять бензовозы за границу из-за частых случаев бегства водителей, которые просто бросают машины.

Но мнения экспертов разнятся. Когда одни говорят, что рынок перевозок просто умрет, другие придерживаются более оптимистичных соображений. Так, директор консалтинговой компании "А-95" Серий Куюн считает, что коллапса с горючим не будет. По его словам, импорт бензина и дизтоплива автотранспортом составляет до 15%, что легко перекрывается железной дорогой.

Несколько сложнее может оказаться ситуация со сжиженным газом, ведь на грузовики приходится треть от баланса рынка. Это в основном поставки из Польши. "Напомню, мы без них жили последние почти полгода из-за блокировки и кто-то видел дефицит газа или его удорожание?" – отмечает Куюн.

Поэтому коллапс и рост цен отменяется. А на рынке труда возможны существенные изменения. В частности, к перевозкам намерены приобщить водителей-женщин. Кроме того, говорят, такие же курсы хотят открыть дилеры европейских грузовиков.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как мобилизация может повлиять на цены в Украине. В частности, она изменит стоимость услуг по перевозкам.