Его убили и замуровали в стену гаража: как выглядит могила помощника Гурвица Варламова

Убийц одесского юриста так и не наказали

Сергей Варламов – украинский юрист, который в конце 90-х работал в Одесском горисполкоме. Он был соратником тогдашнего кандидата в мэры Одессы Эдуарда Гурвица. Юриста жестоко убили в 1998 году, замуровав в гаражный фундамент. Также мы рассказывали, что произошло с основателем финансовой пирамиды "МММ" Сергеем Мавроди.

"Телеграф" расскажет больше о том, как и почему убили Сергея Варламова, и как разворачивалось уголовное дело по его гибели. Также выяснили, где похоронили известного одесского юриста.

Что известно об убийстве Сергея Варламова

Варламов являлся руководителем юридического управления Одесского городского совета. В то время он входил в команду кандидата в мэры Одессы Эдуарда Гурвица. Хотя политику удалось победить на выборах, его соратник, Руслан Боделан, не согласился с таким решением. Он судился, чтобы отменили результаты выборов из-за фальсификации.

За несколько недель до судебного разбирательства Варламов внезапно исчез. Именно он изучал документы по делу о жалобе Боделана на результаты выборов. Полицейские стали искать чиновника только через 5 суток после его исчезновения. В то же время возбудили уголовное дело.

Варламова похитили и убили, фото из сети

Жена Варламова – Алла – рассказывала, что ее мужа украли рано-утром. Она лишь успела услышать крик и шум машины, которая быстро уехала от дома. В тот же день она обратилась к правоохранителям, однако те не хотели принимать заявление. Они предположили, что Варламов "загулял".

Позже Алла увидела следы крови у подъезда. Она также нашла свидетелей, которые видели удивительных неизвестных у их дома. Однако в прокуратуре не спешили расследовать дело со словами: "Нет тела — нет дела".

Через некоторое время супруге удалось добиться расследования убийства. Тело Варламова было обнаружено в 2005 году в одном из частных гаражей в Одессе. Оно было замуровано в фундамент еще в 1998 году. Юриста узнали, в частности по галстуку и пиджаку.

Варламова нашли спустя 7 лет после убийства, фото "Факты"

Место убийства правоохранителям показал один из возможных соучастников убийства Варламова, арестованный в Донецкой области. Выяснилось, что юриста замуровали в стену, перед тем выпустив в него 2 пули. Это произошло в Приморском районе Одессы. Мать Варламова отказывалась признать, что там — ее сын. В то же время родители предоставили образцы тканей для исследования судмедэкспертам.

Некоторые следователи предполагали, что убийство Варламова могло помешать представлению в арбитражный суд важных документов. В частности, по поводу незаконной приватизации Боделаном земель в Одессе. К тому же у врагов Гурвица мог появиться шанс испортить репутацию ему и окружению. Тогда у местных медиа появились материалы о том, что Варламов — "валютный мошенник, "бросивший" Одессу на миллионы долларов", и что его видели за границей вместе с проститутками.

У Варламова осталось двое детей: на тот момент сыну было 3,5 года, а дочери — 3 месяца. Брат юриста — Евгений — также погиб при странных обстоятельствах, пытаясь его отыскать. Отец юриста был убежден, что убийцы полагали, что никто не найдет тело его сына.

Отец Сергея Варламова, фото "Интент"

"Бандиты рассчитывали на то, что тело Сергея, замурованное в фундаменте гаража под слоями извести и бетона, никто никогда не найдет. За годы так называемого расследования я потерял сыновей", — говорил отец Варламовых.

Кстати, во время выборов главы Одессы похитили и вице-мера, главу Киевской районной администрации Одессы Игоря Свободу. Это произошло на глазах свидетелей. В городе тогда объявили операцию "Перехват" и проводили розыск. Однако его тело не нашли и по сей день.

Примечательно, что тогда в погоню за должность мэра Одессы лично вмешивался президент Леонид Кучма. Он признал выборы, где избрали главой города Гурвица, недействительными. Тогда прошли перевыборы, на которых победил главный конкурент Гурвица — Боделан.

Могила Сергея Варламова

Варламова похоронили на Втором христианском кладбище Одессы. Ему установили большой мемориальный комплекс с несколькими ступенями. Он подразумевает высокую статую с перевязанными ногами и ангелом на плече.

Также на могиле Варламова есть небольшая надгробная плита молочного оттенка с его данными, а другая – напротив, с вырезанным крестом.

Могила Сергея Варламова, фото "Думская"

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