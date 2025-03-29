Его убили и замуровали в стену гаража: как выглядит могила помощника Гурвица Варламова
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Убийц одесского юриста так и не наказали
Сергей Варламов – украинский юрист, который в конце 90-х работал в Одесском горисполкоме. Он был соратником тогдашнего кандидата в мэры Одессы Эдуарда Гурвица. Юриста жестоко убили в 1998 году, замуровав в гаражный фундамент. Также мы рассказывали, что произошло с основателем финансовой пирамиды "МММ" Сергеем Мавроди.
"Телеграф" расскажет больше о том, как и почему убили Сергея Варламова, и как разворачивалось уголовное дело по его гибели. Также выяснили, где похоронили известного одесского юриста.
Что известно об убийстве Сергея Варламова
Варламов являлся руководителем юридического управления Одесского городского совета. В то время он входил в команду кандидата в мэры Одессы Эдуарда Гурвица. Хотя политику удалось победить на выборах, его соратник, Руслан Боделан, не согласился с таким решением. Он судился, чтобы отменили результаты выборов из-за фальсификации.
За несколько недель до судебного разбирательства Варламов внезапно исчез. Именно он изучал документы по делу о жалобе Боделана на результаты выборов. Полицейские стали искать чиновника только через 5 суток после его исчезновения. В то же время возбудили уголовное дело.
Жена Варламова – Алла – рассказывала, что ее мужа украли рано-утром. Она лишь успела услышать крик и шум машины, которая быстро уехала от дома. В тот же день она обратилась к правоохранителям, однако те не хотели принимать заявление. Они предположили, что Варламов "загулял".
Позже Алла увидела следы крови у подъезда. Она также нашла свидетелей, которые видели удивительных неизвестных у их дома. Однако в прокуратуре не спешили расследовать дело со словами: "Нет тела — нет дела".
Через некоторое время супруге удалось добиться расследования убийства. Тело Варламова было обнаружено в 2005 году в одном из частных гаражей в Одессе. Оно было замуровано в фундамент еще в 1998 году. Юриста узнали, в частности по галстуку и пиджаку.
Место убийства правоохранителям показал один из возможных соучастников убийства Варламова, арестованный в Донецкой области. Выяснилось, что юриста замуровали в стену, перед тем выпустив в него 2 пули. Это произошло в Приморском районе Одессы. Мать Варламова отказывалась признать, что там — ее сын. В то же время родители предоставили образцы тканей для исследования судмедэкспертам.
Некоторые следователи предполагали, что убийство Варламова могло помешать представлению в арбитражный суд важных документов. В частности, по поводу незаконной приватизации Боделаном земель в Одессе. К тому же у врагов Гурвица мог появиться шанс испортить репутацию ему и окружению. Тогда у местных медиа появились материалы о том, что Варламов — "валютный мошенник, "бросивший" Одессу на миллионы долларов", и что его видели за границей вместе с проститутками.
У Варламова осталось двое детей: на тот момент сыну было 3,5 года, а дочери — 3 месяца. Брат юриста — Евгений — также погиб при странных обстоятельствах, пытаясь его отыскать. Отец юриста был убежден, что убийцы полагали, что никто не найдет тело его сына.
"Бандиты рассчитывали на то, что тело Сергея, замурованное в фундаменте гаража под слоями извести и бетона, никто никогда не найдет. За годы так называемого расследования я потерял сыновей", — говорил отец Варламовых.
Кстати, во время выборов главы Одессы похитили и вице-мера, главу Киевской районной администрации Одессы Игоря Свободу. Это произошло на глазах свидетелей. В городе тогда объявили операцию "Перехват" и проводили розыск. Однако его тело не нашли и по сей день.
Примечательно, что тогда в погоню за должность мэра Одессы лично вмешивался президент Леонид Кучма. Он признал выборы, где избрали главой города Гурвица, недействительными. Тогда прошли перевыборы, на которых победил главный конкурент Гурвица — Боделан.
Могила Сергея Варламова
Варламова похоронили на Втором христианском кладбище Одессы. Ему установили большой мемориальный комплекс с несколькими ступенями. Он подразумевает высокую статую с перевязанными ногами и ангелом на плече.
Также на могиле Варламова есть небольшая надгробная плита молочного оттенка с его данными, а другая – напротив, с вырезанным крестом.
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