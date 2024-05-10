"Мы просто подарили весь рынок перевозок": как мобилизация может повлиять на цены в Украине

Водители-международники бьют тревогу

Недавно после нескольких месяцев протеста и блокирования границы польские фермеры прекратили какие-либо действия. Несмотря на обещание, что Польша не запрещает транзит украинской агропродукции, есть опасения, что в любой момент она может передумать.

Но на самом деле полякам уже нет смысла прибегать к блокировкам или чему-либо подобному. Мы ведь, украинцы, им прямо на блюдечке преподнесли все, чего они желали. Рынок все равно будет принадлежать им, и все это из-за недавно принятого в Украине закона о мобилизации. Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказал ОО "Международные автомобильные перевозчики Украины" Владимир Михалевич.

Закон о мобилизации повлияет на цены на товары

Поскольку все водители теперь будут должны пройти ТЦК, а часть после медкомиссии уйдет на фронт, то в Украине просто некому будет осуществлять перевозку. По его словам, останется разве что 5% из нынешнего количества водителей. В первую очередь тех, кому за 60, или они имеют более трех детей или другие причины для того, чтобы не идти воевать.

Общественная организация прогнозирует, что услуги по перевозкам в Украине вырастут в разы. И это приведет к повышению цен на все продукты и товары — еду, одежду, промтовары, горючее, лекарства и т.д. А поплатятся за это все рядовые украинцы, которым походы в магазины и на рынки обойдутся еще дороже, чем сейчас.

Больше читайте в материале "Телеграф": Рынок международных перевозок Украины "умрет" уже через неделю: водители будут бросать фуры, а за все заплатят обычные украинцы.

Ранее "Телеграф" также рассказывал о том, могут ли водителей-дальнобойщиков снимать с рейсов. Ведь работников ТЦК и СП обвиняли в том, что они забирают водителей якобы для уточнения данных, а фуры бросают на дорогу.