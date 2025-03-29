Одиозную антиукраинскую конгрессвумен Спартц освистали на встрече с избирателями: к сожалению, не из-за Украины

Собравшиеся на встрече со Спартц освистали ее после того, как она отказалась требовать отставки фигурантов скандала с чатом у Signal

Конгрессвумен от Республиканской партии США Викторию Спартц, которая родом из Украины, но продвигает антиукраинскую повестку, освистали во время встречи с избирателями в мэрии города Вестфилд, штат Индиана. Это произошло после того, как Спартц ответила на вопрос о скандале с секретным чатом в мессенджере Signal, а ответ не устроил собравшихся.

Об этом сообщает CNN. Отмечается, что во время встречи в мэрии Вестфилда одна из присутствующих, которая представилась, как Стефани, спросила Спартц, будет ли конгрессвумен требовать немедленной отставки главных фигурантов скандала – министра обороны Пита Хегсета и советника по национальной безопасности Майка Уолтца – а также других "засветившихся" политиков.

Когда Спартц ответила "Нет", толпа моментально разразилась гневом. В частности, конгрессвумен освистали и осыпали выкриками "Booo", аналог украинского "Фу". В конце концов, Спартц была вынуждена признать, что "это не очень хорошая ситуация" – но в то же время заявила, что у правительства, мол, "нет инструментов" для конфиденциальных обсуждений кроме Signal.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о скандале, связанном с секретным чатом американских топовых чиновников в Signal. Одним из главных фигурантов скандала стал советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц. Хотя Уолтц взял на себя полную ответственность за инцидент и заявил, что он "допустил ошибку", в окружении Трампа считают, что доверие к нему серьезно подорвано.

Еще интереснее, что великий ценитель российской пропаганды, специальный посланник президента США Стив Виткофф был добавлен в сверхсекретный чат Signal именно в тот день, когда посещал Москву. По данным журналистов, после бомбардировки позиций хуситов Виткофф направил в чат пять эмодзи, среди которых были два американских флага. А еще он мог показать сообщения в чате обитателю Кремля Владимиру Путину.

Кстати, предлагаем читателям ответить на странице "Телеграфа" в Facebook, следят ли они за скандалом вокруг слива секретной информации чиновниками США.