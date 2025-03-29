Купить квартиру в Киеве: какие цены на "однушки" в разных районах столицы

Вторичка или новостройка – что лучше для покупки квартиры в Киеве?

Киев остается одним из самых дорогих городов Украины для покупки недвижимости. Цены на жилье зависят от многих факторов: расположения, состояния объекта, инфраструктуры района и типа рынка – вторичный или новостройка.

"Телеграф" рассмотрел, сколько стоит однокомнатная квартира в Киеве по состоянию на март 2025 года, сравнив предложения на вторичном рынке и в новостройках.

Вторичный рынок: цены и особенности

Вторичный рынок недвижимости в Киеве предлагает широкий выбор однокомнатных квартир – от старых "хрущевок" до относительно новых домов, построенных в 2000-х годах. Цена зависит от района, состояния квартиры (с ремонтом или без) и от близости к метро.

Средняя цена: По данным актуальных объявлений по состоянию на март 2025 года, средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке колеблется в пределах 40-70 тысяч долларов США.

К примеру, в отдаленных районах, таких как Деснянский (Троещина), цены стартуют от 40-45 тысяч долларов за квартиру площадью 30-35 м² в доме 70-80-х годов.

В центральных районах таких, как Печерский или Шевченковский цены могут достигать 50-60 тысяч долларов за аналогичную площадь, особенно если квартира с ремонтом.

Преимущества: Главное преимущество вторичного рынка – возможность сразу заселиться, если квартира в жилом состоянии. Также покупатели могут избежать рисков, связанных с недостройкой или задержкой сдачи объекта.

Недостатки: Старые коммуникации, потребность в ремонте и менее современная планировка часто становятся проблемой для таких квартир.

Новостройки: цены и перспективы

Первичный рынок в Киеве активно развивается, предлагая однокомнатные квартиры в жилых комплексах разного класса — от "эконом" до "премиум". Цены здесь варьируются в зависимости от стадии стройки, репутации застройщика и расположения.

Средняя цена: В новостройках средняя стоимость квадратного метра в марте 2025 года составляет примерно 1100-1400 долларов. Для однокомнатной квартиры площадью 35-45 м² это означает цену в пределах 40-65 тысяч долларов. На ранних этапах строительства можно найти более дешевые варианты — от 35-40 тысяч долларов, но с риском задержки сдачи.

В ЖК "Сырецкие Сады" (Подольский район) однокомнатная квартира площадью 40 м² на этапе сдачи стоит около 40 тысяч долларов.

В более престижных комплексах, таких как "Парковые озера 2", цена за аналогичную площадь может достигать 70-80 тысяч долларов.

Преимущества: Новые коммуникации, современные планировки, энергоэффективность и часто развитая инфраструктура ЖК (паркинг, детские площадки, охрана) делают новостройки привлекательными. Также застройщики нередко предлагают рассрочку, облегчающую покупку.

Недостатки: Риск задержки сдачи дома, дополнительные затраты на ремонт (если квартира сдается в состоянии "после строителей") и более высокие коммунальные тарифы из-за коммерческих ставок в новостройках.

Самые дорогие предложения – в центре (Печерск, Шевченковский), самые бюджетные – в окрестностях (Троещина, Борщаговка, Бортничи).

Вторичка с ремонтом стоит дороже, чем новостройка без отделки, но ремонт в новой квартире может добавить к затратам еще 10-20 тысяч долларов.

Новостройки часто расположены в районах с новой инфраструктурой, тогда как вторичный фонд может иметь лучшую транспортную доступность.

Покупка однокомнатной квартиры в Киеве в 2025 году зависит от ваших потребностей и финансовых возможностей. Если нужно готовое жилье для немедленного заселения, вторичный рынок предлагает варианты от 40 тысяч долларов в спальных районах до 70 тысяч в среднем по центру. Для тех, кто готов подождать и инвестировать в современное жилье, новостройки стартуют от 35-40 тысяч долларов с перспективой роста стоимости после завершения строительства.

Перед покупкой следует тщательно проанализировать рынок, учесть дополнительные расходы (налоги, услуги нотариуса, ремонт) и проверить юридическую чистоту объекта.

Ранее "Телеграф" писал о том, какие цены на квартиры в трех новых жилых комплексах Печерского района города Киева: Maxima Residence, БФК INTERGAL CITY и Greenville на Печерске.