Зачем некоторые водители переворачивают руль на 180 градусов на парковке: этот прием сохранит нервы

Этот простой способ убережет вас от нервов

Проходя стоянкой или парковкой, вы, вероятно, замечали, что некоторые автомобили паркуют с вывернутыми колесами. Сначала можно подумать, что эти водители забывают или ленятся выровнять колеса.

Но на самом деле это действие имеет определенную цель. И она не связана с действиями эвакуатора. "Телеграф" решил рассказать, почему водители так поступают.

Для чего поворачивать руль на 180 градусов

Переворачивая руль на 180 градусов на парковке, водители снижают риск повреждения своего авто. Этот прием, хоть и кажется на первый взгляд необычным, имеет свои практические преимущества. Когда колеса возвращены, они выступают за пределы кузова автомобиля. То есть, в случае, если другой автомобиль заденет вашу машину, оно скорее всего ударится о резиновую покрышку, а не о кузов. Это помогает избежать царапин и вмятин на вашей машине.

Этот способ особенно полезен на тесных парковочных площадках, где пространство ограничено и велика вероятность случайных столкновений. Также это может быть полезно в условиях плохой видимости или ночных стоянок, где другие водители могут не заметить другие авто.

Опытные водители знают, что любой пустяк может сохранить нервы и средства на ремонт. Поэтому следует взять на вооружение этот простой и действенный прием.

Ранее "Телеграф" писал, что в Днепре дорожник оригинально отомстил водителю, парковавшему авто на тротуаре во время ремонта. С дорожниками лучше не шутить.