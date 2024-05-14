Топ-10 интересных импортных автомобилей до 2500 долларов, которые можно купить в Украине (фото)

Есть даже с кондиционером и подогревом сидений

Если вам нужен недорогой, но надежный и качественный рабочий автомобиль для ежедневных поездок, стоит рассмотреть разные варианты на авторынке. При бюджете до 2500 долларов можно приобрести не новую, но исправную машину, которая будет выполнять поставленные задачи ежедневно и не будет дорога в обслуживании.

"Телеграф" собрал топ-10 лучших предложений с Аuto.ria.com по цене не более 2500 долларов. Отметим сразу, что обращали внимание, прежде всего, на интересные, импортные варианты, которые встречаются гораздо реже, чем ВАЗ или Волга.

Топ-10 интересных авто, которые можно купить до 2500 долларов в Украине

Mitsubishi Carisma 2003

Mitsubishi Carisma 2003 – это компактный автомобиль, который выпускался японским производителем Mitsubishi с 1995 по 2004 год. Модель отличалась просторным салоном и надежными двигателями, но часто получала критику за недостаточный стиль и характеристики, не выходившие за рамки среднего класса того времени. Этот автомобиль, продаваемый в Киеве, имеет пробег 368 тыс. км. Как говорит владелец, машина находится в хорошем состоянии, имеет кондиционер, а продает он ее из-за того, что не ездит.

Chery Amulet 2007

Chery Amulet 2007 – китайский автомобиль компактного класса, выпускавшийся компанией Chery с 2003 по 2010 год. Характеризовался относительно низкой ценой, но часто получал критику за разные недостатки. Владелец этой модели говорит, что машина находится в хорошем состоянии, не гнилая, есть следы использования на кузове, но коробка передач и подвеска в отличном состоянии. Двигатель, несмотря на то, что машина имеет пробег 160 тыс. км, не тратит лишнего масла.

Chery QQ

Chery QQ – миниатюрный автомобиль, который производится китайской компанией Chery с 2003 и по сей день. Он известен своей компактностью и экономичными характеристиками. QQ получил популярность благодаря доступности для молодых водителей и относительно низкой стоимости. Автомобиль имеет пробег 184 тысяч километров, но не нуждается в ремонте, как утверждает владелец. На кузове тоже нет следов использования.

Changhe Ideal II 2006

Changhe Ideal II 2006 – это компактный автомобиль, который производился китайской компанией Changhe. По заявлениям владельца, машина служила семейной и находится в ухоженном состоянии. Автомобиль продается с новой резиной, а также замененными расходниками. Но самое главное, это расход горючего, ведь машина расходует 6 литров газа на 100 км.

Saipa Tiba 2013

Saipa Tiba 2013. Эта машина, пожалуй, самая молодая и с самым маленьким пробегом, которые только можно найти при бюджете в 2500 долларов.

Saipa Tiba – это компактный автомобиль, который производился иранской компанией Saipa с 2011 по настоящее время. Tiba является одним из самых популярных автомобилей в Иране благодаря своей доступности и надежности. Он также известен экономическим расходом топлива и неприхотливостью к обслуживанию.

Экземпляр, продаваемый в Киеве, владеет 1,5-литровым бензиновым мотором и имеет пробег в 93 тысячи километров. Как видно на фото, автомобиль был подкрашен, кое-где есть следы коррозии, и небольшие.

Citroen Berlingo 2007

Citroen Berlingo 2007 с пробегом в 245 тысяч километров была выставлена на продажу в Виннице. Владелец авто утверждает, что в последнее время по машине ездил пенсионер, намекая на осторожное отношение, она не была в ДТП. Среди опций – подогрев и электрорегулировка кожаных сидений. Поменяемые расходники.

Chery Elara 2010

Chery Elara 2010. Автомобиль китайского производства за 2500 долларов имеет всего 100 тысяч километров пробега. Продавец отмечает, что двигатель смазки от замены до замены не тратит, а в целом машина находится в исправном состоянии и не доставляет проблем.

Chery Kimo 2008

Chery Kimo 2008 года продается в Николаеве. Владелец авто рассказывает, что ходовая часть полностью обслужена, вся электроника, коробка и кондиционер работают хорошо. Есть усилитель руля и электростеклоподъемники.

Chevrolet Aveo 2005

Chevrolet Aveo 2005 со 180 тысячами километров на одометре оценили в 2500 долларов. Машина обслужена и с измененными расходниками. Владелец отмечает, что автомобиль хорошо ухаживали, однако у машины есть некоторые нюансы по кузову.

Chery Jaggi 2008 года с пробегом всего 100 тысяч километров – чрезвычайная редкость, как для автомобилей такого возраста. Владелец утверждает, что у машины большой багажник, мало использовалась, не попадала в ДТП и не была крашена. В авто заменены передние стойки, ремень ГРМ, новый аккумулятор и комплект опций.

Ранее "Телеграф" писал о топ-7 моделях авто, которые выглядят статусно, но стоят до 10 тысяч долларов. Выбирайте их, если хотите кататься на дорогой по виду тачке.