Разберись с масложором: 2 простых способа узнать истинную причину высокого расхода масла в авто

Авто вам за это поблагодарит

Ваше авто жрет много масла?? Не паникуйте! Это проблема, которую можно диагностировать даже без профессионального оборудования.

К счастью, есть простой способ узнать истинную причину. Об этом рассказывает автоблогер xo_mo_ch_ka.

Как узнать, почему авто тратит много масла

Сначала запустите двигатель и дайте ему поработать несколько минут на холостых оборотах. Это позволит прогреть мотор и приготовить его к тесту.

Следующий шаг – привлечение напарника. Попросите его сесть за руль и сделать четыре резких перегазовки, поднимая обороты до 3000 в минуту. В это время внимательно наблюдайте за выхлопной трубой.

Если после первой-второй перегазовки сизый дым из выхлопной трубы исчезает, то причиной повышенного расхода масла являются маслосъемные колпачки. Это распространенная проблема, которую можно решить заменой колпачков.

Если сизый дым не исчезает даже после нескольких перегазовок, проблема может быть глубже. Это свидетельствует об износе поршневых колец. Такая неисправность нуждается в более серьезном ремонте, часто с разбором двигателя.

Дополнительным способом проверки может быть осмотр свечей зажигания. Если они покрыты маслом, это тоже указывает на износ поршневых колец или проблемы с маслосъемными колпачками.

Зная эти простые методы, вы сможете самостоятельно определить, что именно влияет на повышенное потребление масла вашим автомобилем. Если результаты теста указывают на серьезные проблемы, не откладывайте визит в сервисный центр.

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