Розберись з масложором: 2 простих способи дізнатись справжню причину високої витрати мастила в авто

Авто вам за це подякує

Ваше авто жере багато мастила? Не панікуйте! Це проблема, яку можна діагностувати навіть без професійного обладнання.

На щастя, є простий спосіб дізнатися справжню причину. Про це розповідає автоблогер xo_mo_ch_ka.

Як дізнатись, чому авто витрачає багато мастила

Спершу запустіть двигун і дайте йому попрацювати кілька хвилин на холостих обертах. Це дозволить прогріти мотор і підготувати його до тесту.

Наступний крок — залучення напарника. Попросіть його сісти за кермо і зробити чотири різкі перегазовки, піднімаючи оберти до 3000 на хвилину. В цей час уважно спостерігайте за вихлопною трубою.

Якщо після першої-другої перегазовки сизий дим з вихлопної труби зникає, то причиною підвищеної витрати мастила є маслознімні ковпачки. Це поширена проблема, яку можна вирішити заміною ковпачків.

Якщо сизий дим не зникає навіть після кількох перегазовок, проблема може бути глибшою. Це свідчить про знос поршневих кілець. Така несправність потребує більш серйозного ремонту, часто з розбором двигуна.

Додатковим способом перевірки може бути огляд свічок запалювання. Якщо вони покриті маслом, це теж вказує на знос поршневих кілець або проблеми з маслознімними ковпачками.

Знаючи ці прості методи, ви зможете самостійно визначити, що саме впливає на підвищене споживання мастила вашим автомобілем. Якщо результати тесту вказують на серйозні проблеми, не відкладайте візит до сервісного центру.

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