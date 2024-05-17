Почему нельзя протирать панель в авто влажной салфеткой: эту ошибку допускает почти каждый

Лучше протирать специальными средствами

Многие из нас нервничают, когда на панели своего автомобиля видят пыль. И если под рукой нет специальной тряпки для салона авто, на ум сразу приходит идея протереть все влажной салфеткой.

Но лучше так не поступать. Почему, рассказываем.

Прежде всего, влажные салфетки, особенно предназначенные для гигиенического использования, содержат химические вещества, которые могут повредить материалы интерьера автомобиля. К примеру, пластик и кожа, из которых изготовлена панель, могут со временем потерять цвет и блеск под влиянием агрессивных составляющих.

Во-вторых, салфетки оставляют на поверхности едва заметные микроскопические следы, притягивающие больше пыли. Таким образом, вы только ускоряете процесс загрязнения, что приводит к более частой очистке и, как следствие, еще большему износу панели.

Чем можно вытирать салон авто

Что делать? Используйте специальные средства для очищения автомобильных панелей. Они разработаны с учетом специфики материалов, из которых изготовлен интерьер автомобиля, и не содержат вредных веществ. Сейчас особенно популярна пена для очистки салона. Также после очистки можно воспользоваться специальной полиролью – она сделает поверхности блестящими, а их цвет насыщенным. Также не забывайте о мягких микрофибровых салфетках, которые бережно удаляют пыль и не оставляют царапин.

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