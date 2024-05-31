Не ламаються десятиліттями: топ-5 дизельних моторів із високою витривалістю

Деякі сучасні дизелі, випущені після 2010 року, заслужили на репутацію особливо витривалих

Надійність дизельних двигунів залежить від багатьох факторів, включаючи якість виробництва, конструкцію та обслуговування. Відомі автовиробники дуже ретельно стежать за якістю на всіх етапах виробництва двигунів. Це гарантує, що деталі зібрані ідеально.

Також автоконцерни постійно знаходять та виправляють слабкі місця у конструкції своїх двигунів. Тому пізніші версії зазвичай надійніші за ранні. Проте деякі мотори з 2010 року випуску вважають більш довговічними та перевіреними часом. Ось деякі з них.

Volkswagen TDI серії EA288 та EA189

Ці турбодизелі показали себе як надійні та економні двигуни для моделей Volkswagen, Audi, Skoda та Seat. Вони випускалися з 2012 року та встановлювалися на різні моделі Volkswagen, Audi, Skoda та Seat. Все ще відрізняються доброю паливною економічністю, доброю тягою та довговічністю.

BMW серії N47 та B47

Сучасні рядні 4-циліндрові турбодизелі BMW демонструють високу витривалість при правильному обслуговуванні. Випускалися з 2007 до 2014 року. Новіша серія B47 (2.0d) представлена у 2014 році й встановлюється на безліч сучасних моделей BMW. Ці двигуни високонадійні за дотримання регламенту обслуговування, зокрема своєчасної заміни ланцюга ГРМ.

Mercedes OM651

V-подібна 6-циліндрова серія турбодизелів об’ємом 3.0 літра чудово зарекомендувала себе. Хоч модель і дебютувала у 2008 році, але стала майже універсальною. Вона встановлювалася на різні моделі Mercedes-Benz, включаючи E-клас, S-клас, ML/GLE та Sprinter. Двигуни відрізняються плавною роботою, високою тягою та невибагливістю в обслуговуванні.

Toyota 1GD-FTV

Цей 2.8-літровий турбодизель Toyota виробляється з 2015 року і встановлюється на популярні пікапи Hilux, позашляховики Prado та Fortuner. Мотор славиться витривалістю, простотою конструкції та високим ресурсом, характерним для дизелів Toyota.

Isuzu 4JJ1

Цей 3.0-літровий турбодизель від Isuzu використовувався на різних пікапах та позашляховиках і відрізняється витривалістю. Його випускають з 2007 року та встановлювали на пікапи D-Max/Rodeo, а також позашляховики Isuzu, Holden, Opel/Vauxhall. Двигун відрізняється надійністю, економічністю та розвиває високий крутний момент.

На довговічність також впливає своєчасне технічне обслуговування та стиль водіння. Якісне мастило, фільтри та дбайлива експлуатація суттєво продовжують ресурс будь-якого дизельного мотора.

Раніше "Телеграф" писав про один із найнадійніших двигунів Volkswagen. Ці моделі майже ніколи не ламаються.