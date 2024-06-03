Блокада границы возобновляется? Поляки анонсировали полную остановку движения грузовиков, названа дата и место

Недружественная торговая политика возобновляется

Польские фермеры снова решили блокировать границу с Украиной. Они анонсировали почти полную остановку движения грузовиков.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины. Соответствующее сообщение появилось на Facebook-странице службы.

Согласно информации, будет заблокирован только один пункт пропуска. Речь идет о "Рава-Русская-Гребенное". Этот пункт пропуска расположен на границе с Польшей во Львовской области, в 36 км от Жовквы. Это один из самых больших пограничных пунктов на границе, который пропускал грузовые автомобили.

Где расположен пункт пропуска Рава-Русская-Гребенное

В Государственной таможенной службе просят перевозчиков учесть информацию, что граница будет заблокирована с завтрашнего дня, 4 июня, с 10 часов утра по киевскому времени, и до второй половины дня 6 июня (точного часа разблокировки не названо).

Поляки анонсировали полную остановку грузовых автомобилей, пытающихся уехать из Украины. Со стороны Польши в Украину будут пропускать только 24 автомобиля в сутки, двумя запусками по 12 автомобилей. Также будут пропускать гуманитарные грузы, но в ограниченных объемах — только 4 авто в час.

Ранее Телеграф писал о том, что блокада украино-польской границы повлияет на цены в Украине. Семь разных товаров подорожают больше всего.