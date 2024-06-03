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Блокада кордону відновлюється? Поляки анонсували повну зупинку руху вантажівок, названо дату та місце

Автор
Ірина Мазуренко Ірина Мазуренко
Дата публікації
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Автор
Поляки знову заблокують пункт пропуску Новина оновлена 03 червня 2024, 17:27
Поляки знову заблокують пункт пропуску. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Недружня торговельна політика відновлюється

Польські фермери знову вирішили блокувати кордон з Україною. Вони анонсували майже повну зупинку руху вантажівок.

Про це повідомляє Державна митна служба України. Відповідне повідомлення з’явилось на фейсбук-сторінці служби.

Згідно з інформацією, буде заблоковано лише в одному пункті пропуску. Йдеться про "Рава-Руська-Гребенне". Цей пункт пропуску розташований на кордоні з Польщею у Львівській області, за 36 км від Жовкви. Це один із найбільших пунктів пропуску на кордоні, який пропускав вантажні авто.

Поляки заблоковують пункт пропуску "Рава-Руська-Гребенне"
Де розташований пункт пропуску Рава-Руська-Гребенне

У Державній митній службі просять перевізників врахувати інформацію, що кордон буде заблокований від завтра, 4 червня, з 10 години ранку за київським часом, і до другої половини дня 6 червня (точної години розблокування не названо).

Поляки анонсували повну зупинку вантажних автомобілів, які намагаються виїхати з України. З боку Польщі в Україну пропускатимуть лише 24 автомобілі на добу, двома запусками по 12 авто. Також пропускатимуть гуманітарні вантажі, але в обмежених об’ємах — лише 4 авто на годину.

Державна митна служба попереджає про блокаду кордону

Раніше "Телеграф" писав про те, що блокада україно-польського кордону вплине на ціни в Україні. Сім різних товарів подорожчають найбільше.

Теги:
#Польща #Блокада #Фермери #Вантажівки