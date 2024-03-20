Убытки на миллиарды: сколько Украина потеряет в марте из-за польской блокады границы

Спрогнозировать, сколько Украина потеряет в апреле, пока тяжело

Поляки продолжают свою блокаду на границе с Украиной, которая теперь распространяется не только на грузовые авто, но и на пассажирские автобусы. Из-за таких действий западных соседей Украины может потерять 6,5 млрд гривен только в марте.

Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. По его словам, в прошлом месяце сумма потерь от блокировки границы была еще больше.

Даниил Гетманцев подчеркнул, что 6,5 млрд гривен хватило бы, чтобы закрыть потребности нескольких тысяч военнослужащих.

"6,5 млрд гривен — столько Украина потеряет в поступлениях от таможни в результате блокирования границы в марте. Это полторы полностью обеспеченные всем бригады", — написал Гетманцев.

За февраль Украина потеряла 7,7 млрд гривен, добавил председатель Комитета, а сколько потеряет в апреле, если блокада не закончится, — неизвестно. А в ГПСУ подтвердили, что в одном из пунктов пропуска началась блокировка движения не только для грузовиков, но и для пассажирских автобусов. Речь идет о пункте "Медика – Шегини". Поляки планируют пропускать по одному автобусу в два часа как в Украину, так и из Украины. Как долго продлится блокировка движения неизвестно.

Напомним, что в декабре 2023 года Даниил Гетманцев предупреждал, что польская блокада приведет к большим убыткам для Украины. Последствия для налоговой станут заметны через 2-3 месяца, то есть как раз в марте-апреле текущего года.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что блокада польских фермеров перекинулась и на границу с другими странами. Несколько дней назад они заблокировали важную автомагистраль, которая ведет в Германию.