Классика, не подвластная времени: ретрокар Mercedes-Benz 1930-х годов был замечен в Днепре (фото)

Автомобиль очень редок

Редкие автомобили – это настоящая ценность для коллекционеров и поклонников старинной автомобильной техники. Они свидетельствуют о развитии инженерной мысли и дизайна своего времени.

В Днепре недавно заметили Mercedes-Benz A 170 1938 года выпуска. Появление такого ретроавтомобиля на улицах города стало настоящим украшением для прохожих и автолюбителей, которые смогли своими глазами увидеть этот раритет. Авто сфотографировали на проспекте Поля. Соответствующее фото было выложено в телеграмм-канале "ХДнепр".

Что известно об этом автомобиле

Mercedes-Benz A 170 был компактным автомобилем, разработанным как экономическая альтернатива более крупным и более дорогим моделям бренда. Он оснащался 4-цилиндровым двигателем объемом 1,7 литра и мощностью около 38 л.с.

Эта модель отличалась достаточно современным по тем временам дизайном кузова обтекаемой формы с интегрированными подножками. A 170 стал популярным среди среднего класса в Германии и некоторых других странах Европы благодаря своей относительно низкой цене и экономичности.

Появление Mercedes A 170 1938 на днепровских улицах является редким явлением, ведь эти автомобили выпускались более 80 лет назад.

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