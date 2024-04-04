Проехать на ретро автомобиле в Киеве: какие варианты и сколько это стоит

Можно на время даже стать владельцем машины, которой почти 100 лет

Иногда на дорогах можно увидеть самые экстравагантные автомобили. Да, удивить кого-то спорткаром или суперкаром – тяжеловато, а вот произвести впечатление от ретро автомобиля – можно без проблем. А если еще и на нем можно прокатиться…

"Телеграф" решил рассказать, сколько стоит арендовать ретро авто в Киеве и какие варианты предлагают. Отметим, что в последние годы аренда ретро авто становится все более популярной услугой, позволяющей почувствовать атмосферу прошлых десятилетий и сделать ваше путешествие еще более особенным и незабываемым.

Независимо от того, ищете ли вы автомобиль для свадьбы, фотосессии, вечеринки или просто для друзей, вы найдете впечатляющий выбор классических автомобилей с богатой историей и непревзойденным шармом. Так, в перечне могут встретиться даже автомобили, возраст которых составляет почти 100 лет, а иногда — и больше. Несмотря на это, они сохранились в хорошем состоянии и на полном ходу. Аренда ретро автомобиля в Киеве — это отличный способ совершить незабываемую экскурсию по городу или его окрестностям.

В Киеве есть несколько компаний, предлагающих аренду ретро автомобилей. Они предлагают широкий выбор моделей на любой вкус и бюджет. Относительно цены на аренду ретро авто, то она может показаться дорогим удовольствием, но это не всегда так. Стоимость аренды варьируется в зависимости от модели автомобиля и срока аренды.

Какие ретро авто можно арендовать в Киеве и какова их цена

Сразу отметим, что аренда автомобилей в столице Украины возможна с водителем и без него. Кроме того, дополнительной опцией является добавление цветов на авто.

Итак, одним из таких авто, которые можно арендовать в Киеве, является Dampf Kraft Wagen 1934 года выпуска. Эта немецкая машина рассчитана на пять пассажирских мест. В 2012 году она прошла реставрацию. Что касается цены, то ее аренда составляет 1500 грн/час. Такую же сумму дополнительно нужно потратить за подачу авто и если вы собираетесь уезжать за пределы Киева. Сама аренда рассчитана от 3 часов.

Dampf Kraft Wagen

Далее в списке следует De Soto S6 1939 года выпуска. Она рассчитана на четырех пассажиров и вам будет предоставлен водитель. Машина реставрирована в 2012 году. Цена аренды также составляет 1500 грн/час, которая минимум рассчитана на четыре часа. Еще 1500 грн нужно будет оплатить подачу авто и столько же, если вы собираетесь ехать за пределы Киева.

De Soto S6

Следующий экземпляр вас точно удивит. Речь идет о свадьбе-мобиле 1914 года. Внутри могут разместиться шесть пассажиров. а его реставрация прошла в 2014 году. Эта машина полностью идентична Rolls-Royce. Относительно цены аренды, она составляет 2000 грн/час с минимальным заказом на три часа. Еще 4000 тысячи нужно отдать за подачу авто и в случае выезда за город (по 2 тысячи).

Немного коснемся "люксовых" авто. Одним из таких является Cadillac Eldorado 1978 года выпуска. Модель рассчитана на четырех пассажиров и была реставрирована в 2010 году. Арендовать эту красотку стоит 2000 грн/час с минимальным заказом на пять часов. Столько же денег пойдет на подачу авто (2 тысячи грн) и выезд за Киев (2 тысячи грн).

Cadillac Eldorado

Хотите арендовать кабриолет, но Cadillac вам не очень понравился, то может вам подойдет Mitsuoka Dore 1993 года выпуска. Эта машина рассчитана на три пассажирских места, ее реставрация прошла в 2012 году. Впрочем, здесь уже ценник гораздо выше, ведь час аренды этого авто составляет 4 тысячи при минимальном заказе в четыре часа. Подача авто еще 4 тысячи грн. Столько нужно отдать в случае выезда за Киев.

Mitsuoka Dore

Продолжает список легендарная Chevrolet Impala 1975 года выпуска. Эта машина вмещает четыре человека, кроме водителя, и была реставрирована в 2012 году. Стоимость аренды составляет 2000 грн/час с минимальным заказом на пять часов. Такую же сумму нужно заплатить за подачу авто и еще 2 тысячи гривен могут уйти, если вы захотите уехать за Киев.

Шевроле Импала

Еще одна модель De Soto, но в этот раз уже лимузин 1928 года выпуска. Вмещает эта машина семь человек, ее реставрация прошла в 2019 году. Аренда дешевле, чем у предыдущих авто — 1400 грн/час при минимальном заказе в четыре часа. Подача авто еще 1400 грн, плюс аналогичная сумма в случае выезда за Киев.

De Soto

Предлагают для аренды и Buick 1939 года выпуска. Автомобиль предложен сразу с водителем и может вмещать четыре пассажира. Цена аренды составляет 500 долларов, но это на пользование авто в течение 10 часов.

Buick

Предпоследняя в нашем списке – Cobra Shelby 1968 года, которая идет с водителем. Ее можно арендовать за 4 тысячи гривен в час, а минимальный заказ обсуждается уже дополнительно. Вмещает она двух пассажиров.

Cobra Shelby

Ну и наконец замыкает наш список – Excalibur лимузин. Модель предлагается в розовом цвете и с водителем, вмещает восемь пассажиров. Этот экземпляр прошел реставрацию в 2015 году. Цена аренды — 2200 грн/час плюс 500 грн подача авто. Минимальный заказ – два часа.

Excalibur

Итак, если вы ищете способ сделать свое путешествие незабываемым и стильным, аренда ретро автомобиля в Киеве — это именно то, что вам нужно. Впрочем, имейте в виду, что об аренде нужно позаботиться заранее. Перед бронированием ознакомьтесь с условиями аренды и ценами и убедитесь, что у вас есть все необходимые документы для вождения.

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