Бензин по 60: сколько стоит топливо на киевских АЗС
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На некоторых заправочных станциях цена достигает 70 гривен за литр
Стоимость горючего на украинских АЗС остается стабильно высокой. Медленно растет цена бензина. А дизель продают подешевле.
Цены на газ несколько опустились. "Телеграф" рассмотрел актуальный прайс на топливо киевских АЗС на 20 мая.
В настоящее время на БРСМ-Нефть самые дешевые виды горючего:
А-95 — 53,29 грн
ГП — 50,99 грн
Газ — 25,29 грн
На UPG:
ГАЗ — 26,50 грн
ГП — 51,40 грн
А-95 — 56,50 грн
А-95+ — 58,50 грн
А-100 — 63,50 грн
На WOG и ОККО цены такие:
ГП — 55,99 грн
А-95 — 59,99 грн
A-95+ — 61,99 грн
ГАЗ — 27,99 грн
А-100 на WOG — 65,99 грн
Табло KLO показывает следующие цифры:
ГАЗ — 27,29 грн
ГП — 55,09 грн
А-95 — 58,29 грн
A-95+ — 60,69 грн
А-100 — 64,59 грн
На Shell :
ГАЗ — 27,69 грн
ГП — 55,99 грн
А-95 — 58,99 грн
A-95+ — 61,89 грн
А-100 — 68,49 грн
Самое дорогое топливо предлагает SOCAR :
ГАЗ — 27,99 грн
ГП — 57,49 грн
А-95 — 61,99 грн
A-95+ — 62,99 грн
А-100 — 69,99 грн
Цены на киевских АЗС в течение суток не изменились.
Напоминаем, что в Украине говорят о приближении транспортного и топливного коллапса. Всему виной Закон о мобилизации, вступивший в силу 18 мая.
Эксперты полагают, что коллапса не будет. Импорт бензина и дизтоплива автотранспортом составляет до 15%, легко перекрывается железной дорогой.
Ранее "Телеграф" писал, сколько стоит доллар в обменниках Киева. Курс колеблется в более широком коридоре, за выходные американская валюта и падала, и поднималась.