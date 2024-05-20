Бензин по 60: сколько стоит топливо на киевских АЗС

На некоторых заправочных станциях цена достигает 70 гривен за литр

Стоимость горючего на украинских АЗС остается стабильно высокой. Медленно растет цена бензина. А дизель продают подешевле.

Цены на газ несколько опустились. "Телеграф" рассмотрел актуальный прайс на топливо киевских АЗС на 20 мая.

В настоящее время на БРСМ-Нефть самые дешевые виды горючего:

А-95 — 53,29 грн

ГП — 50,99 грн

Газ — 25,29 грн

На UPG:

ГАЗ — 26,50 грн

ГП — 51,40 грн

А-95 — 56,50 грн

А-95+ — 58,50 грн

А-100 — 63,50 грн

На WOG и ОККО цены такие:

ГП — 55,99 грн

А-95 — 59,99 грн

A-95+ — 61,99 грн

ГАЗ — 27,99 грн

А-100 на WOG — 65,99 грн

Табло KLO показывает следующие цифры:

ГАЗ — 27,29 грн

ГП — 55,09 грн

А-95 — 58,29 грн

A-95+ — 60,69 грн

А-100 — 64,59 грн

На Shell :

ГАЗ — 27,69 грн

ГП — 55,99 грн

А-95 — 58,99 грн

A-95+ — 61,89 грн

А-100 — 68,49 грн

Самое дорогое топливо предлагает SOCAR :

ГАЗ — 27,99 грн

ГП — 57,49 грн

А-95 — 61,99 грн

A-95+ — 62,99 грн

А-100 — 69,99 грн

Цены на киевских АЗС в течение суток не изменились.

Напоминаем, что в Украине говорят о приближении транспортного и топливного коллапса. Всему виной Закон о мобилизации, вступивший в силу 18 мая.

Эксперты полагают, что коллапса не будет. Импорт бензина и дизтоплива автотранспортом составляет до 15%, легко перекрывается железной дорогой.

Ранее "Телеграф" писал, сколько стоит доллар в обменниках Киева. Курс колеблется в более широком коридоре, за выходные американская валюта и падала, и поднималась.