Названы лучшие электрокары 2024 года: Nissan Leaf даже нет в списке

Названы топ лучших электромобилей года

Электромобили становятся мейнстримом. То, что началось как ряд нишевых авто лишь несколько лет назад, стало наиболее быстро развивающимся сегментом автомобильной промышленности.

Новые жесткие стандарты выбросов EPA лишь усиливают экспансию электрокаров на рынке. Издание Cnet рассказывает, какие из них лучшие в 2024 году.

Лучшие электромобили 2024 года

Tesla Model 3 Standard Range 2023 является лучшим электромобилем для большинства людей, ведь он предлагает отличный баланс запаса хода, эффективности, производительности и стоит от 41 630 долларов США.

Lucid Air Grand Touring имеет самый большой запас хода из всех электромобилей – 830 километров – благодаря мощной батарее емкостью 112 кВт/ч и аэродинамическому дизайну, но он чрезвычайно дорог. Его стоимость стартует от 138 тысяч долларов США.

Hyundai Ioniq 6 SE Long Range RWD является самым энергоэффективным электромобилем. По оценке EPA 140 MPGe он имеет запас хода в 580 км. Для тех, кто увлекается электрическими спортивными автомобилями, подойдет Porsche Taycan GTS. Его хвалят за невероятную динамику вождения и качество сборки, хотя автомобиль имеет меньший запас хода — 395 км.

Chevrolet Bolt EUV является одним из самых доступных электромобилей по цене 28 795 долларов США. При этом он имеет запас хода 396 км и наполнен современными функциями.

BMW i7 xDrive60 – люксовый электромобиль с роскошным салоном, запасом хода 521 км и передовыми технологиями.

Для любителей пикапов Ford F-150 Lightning 4WD Extended Range является лучшим вариантом, ведь он сохраняет внедорожные свойства и запас хода в 514 км.

Tesla Model Y Long Range AWD признан лучшим малым электрическим внедорожником, сочетающим в себе просторный салон с запасом хода более 520 км и доступом к сети Supercharger Tesla.

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