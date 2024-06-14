Изъятие, отчуждение или добровольная передача: юрист назвал 3 способа мобилизации авто для ВСУ

Во время войны власти имеют право привлекать транспортные средства для удовлетворения военных нужд военных

В условиях военного времени потребность в транспортных средствах резко возрастает, а имеющихся ресурсов может оказаться недостаточно. Именно поэтому украинские власти имеют право привлекать транспортные средства из разных источников, включая государственные предприятия, частные компании и физических лиц.

Привлечение транспортных средств для военных нужд является вынужденным, но необходимым шагом. Это позволяет оперативно мобилизовать необходимые транспортные ресурсы и обеспечить бесперебойное функционирование военной логистики.

Каким образом могут изымать авто

Существуют три основных сценария, по которым это может происходить. Но следует заметить, что владельцы автомобилей, изъятых или принудительно отчужденных, будут иметь право на возмещение ущерба от государства.

1. Изъятие

Этот способ предполагает безвозмездное изъятие транспортных средств, находящихся в собственности государственных учреждений и организаций. Государство имеет право принудительно изымать автомобили, грузовики, спецтехнику и другие транспортные средства, принадлежащие государственным предприятиям, министерствам, ведомствам и т.п. Такие транспортные средства могут быть немедленно привлечены для военных нужд без компенсации их владельцам.

2. Принудительное отчуждение

Таким способом государство может лишить право собственности на транспортные средства, находящиеся в частной или коммунальной собственности. Речь идет о принудительном изъятии автомобилей, грузовиков, спецтехники, принадлежащих физическим лицам, частным компаниям или органам местного самоуправления. Эти транспортные средства могут быть экспроприированы государством для использования в военных целях с последующей компенсацией их владельцам.

3. Добровольная передача

Этот способ предполагает добровольное согласие владельцев транспортных средств на их передачу для военных нужд. Такая передача оформляется соответствующим приказом или распоряжением на предприятии или в организации. Владельцы транспортных средств могут добровольно передать его в распоряжение военных формирований на определенный срок или бессрочно. В таком случае государство также должно предусмотреть механизм компенсации собственникам за использование их имущества.

Важно отметить, что Кабинет Министров Украины обязуется разработать порядок компенсации ущерба, причиненного транспортным средствам, привлеченным при мобилизации. Это означает, что владельцы автомобилей, изъятых или принудительно отчужденных, будут иметь право на возмещение ущерба от государства.

Такие мероприятия необходимы в условиях военного положения для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины и других военных формирований. В то же время, права владельцев транспортных средств также должны быть защищены путем компенсации потерь.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что будет с мобилизованным автомобилем, если его уничтожили на фронте. Самое интересное не то, что размер компенсации может не соответствовать реальной стоимости машины.