Не такий вже й "Форсаж": наскільки швидкими насправді були автомобілі з культових фільмів

Не всі автомобілі, що з'являлися у культових фільмах, були такими швидкими, як здавалося на екрані

Франшиза "Форсаж" відома своїми захопливими автомобільними трюками та неймовірними сценами гонок. Однак, як виявляється, не всі автомобілі, що з'являлися у фільмах, були такими швидкими, як здавалося на екрані.

Технічний консультант перших двох фільмів Крейг Лібермен розкрив деякі цікаві факти про реальні характеристики автомобілів, які використовувалися під час зйомок.

Якими насправді були круті тачки з "Форсажу"

Mitsubishi Eclipse Браяна з першого фільму виглядав так, ніби міг розганятися до 100 км/год за 10 секунд. Насправді ж його 2,0-літровий атмосферний двигун видавав лише близько 125 к.с., а розгін до 100 км/год займав 9 секунд, а чверть милі — 16 секунд.

Volkswagen Jetta Джессі був створений як шоу-кар з потужністю близько 150 к.с. Йому знадобилося 10 секунд, щоб розігнатися до 100 км/год, а чверть милі він проходив за 18 секунд.

Винятки з правил

Звичайно, були й потужні автомобілі. Mazda RX-7 Домініка видавала 305 к.с. і могла розганятися до 100 км/год за 5-6 секунд. Nissan GT-R R33 Леона також був швидким, проходячи чверть милі за 10 секунд.

Лібермен пояснює, що 90% автомобільних трюків у кіно відбуваються на швидкостях нижче 100 км/год. Для більш високих швидкостей використовуються дистанційне керування або тросові системи. Монтаж, звукові ефекти та інші трюки допомагають створити ілюзію швидкості для глядачів. Отже, хоча автомобілі у "Форсажі" можуть здаватися надзвичайно потужними, насправді багато з них були досить повільними. Проте це не применшує захоплюючих трюків та атмосфери фільмів, які зробили франшизу такою популярною серед шанувальників автомобілів та кіно.

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